Presunto abuso policial a un comerciante de Ciénaga, Magdalena

Luis Eduardo Vélez Tovar, un paciente cardíaco de 65 años, denuncia un presunto abuso de autoridad cuando fue agredido por tres uniformados por transitar cerca de un CAI en el municipio de Ciénaga, Magdalena, luego de que este aumentara la seguridad a sus alrededores, en el marco del ‘Plan Pistola’ anunciado por el Clan del Golfo.

“Un policía me dijo que no podía pasar, que le habían dado una orden, yo le dije que no me podían prohibir que llegara a mi casa” aseguró Luis Eduardo Vélez, comerciante que denuncia la presunta agresión por parte de los policías.

El CAI está ubicado en una zona residencial, por lo que, al bloquear las vías de acceso por su seguridad, también impiden el paso de las personas hasta su vivienda. Hecho que generó el incidente que dejó con heridas leves al comerciante.

“Soy una persona de edad, suéltenme, mi esposa y mi hijo dijeron que yo era un paciente cardíaco que ya me habían dado tres infartos, fue cuando me soltaron”, dijo el afectado.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Santa Marta, no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, se conoció que el comerciante hará las denuncias correspondientes de lo ocurrido.