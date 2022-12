Otto Bula le advirtió a Daniel Hernández sobre complot en su contra

El fiscal Daniel Hernández señaló que el 16 de marzo de 2019, mediante conversaciones vía WhatsApp que documentó ante el Tribunal Superior de Bogotá, se evidencia la advertencia que le hizo Otto Bula sobre la idea de incriminarlo dentro de la investigación por el escándalo de Odebrecht.

En el chat de WhatsApp se detalla que Bula, al parecer, expresó qué, estaban pretendiendo compulsar copias en contra de Hernández, por supuestos favorecimientos al entonces fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez y a Luis Carlos Sarmiento Ángulo.

“Para el 16 de marzo de 2019 el mismo Otto Nicolás Bula Bula, me informa lo que hoy está sucediendo, me dice que puede existir un plan con el fin de dar entender que de alguna manera he protegido los intereses de terceros en el caso Odebrecht”, dijo Hernández

Según dijo, ese día recibió dos llamadas de Bula, una en la mañana y otra en la tarde; la conversación tuvo que hacerse vía WhatsApp, pues Hernández le dijo que estaba en medio de una audiencia

En los chats que publicó en la audiencia se muestra la conversación:

Otto Bula: “En Noticias Uno esta noche va a salir que la Corte Suprema le compulsó copias a usted por lo del celular ese que doné al museo” además le dice “me contó el doctor Alejandro que lo llamó un periodista, están pensando que no le dieron cadena de custodia, como para esconder información de personas importantes…”, utiliza un emoticón de enojado y escribe “¿Qué le parece?”, son partes de la conversación de WhatsApp.

En el chat también se mostró la reacción de Hernández quien dijo que esto podría provenir de la Corte.

De nuevo el testigo clave en el caso de Odebrecht responde:

“Doctor, están tramando es que me manipularon para proteger a su jefe y a los Sarmiento. No sé, andan en algo”.

Hernández contesta: “Así es. Está muy claro” y Bula reacciona escribiendo que “Pero Dios sabe cómo actuamos”.

Agregó que “tranquilo que la verdad es la única, solo era para que estuviera enterado”.

Hernández le dice: “muchas gracias Otto”.

Conversaciones. Foto: Audiencia Ampliar

El fiscal señaló que existen al menos 16 falsedades de la Fiscalía en la imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento en su contra.

También señaló que Bula le mintió a la Fiscalía e indicó que luego de la supuesta amenaza en su contra que supuestamente ocurrió el 22 de junio de este año, Otto Bula lo buscó al otro día.

Debido a esto, indicó que le parece extraño que una persona supuestamente amenazada con pánico por las intimidaciones de las que fue objeto, nuevamente busque a su agresor.

Esto al parecer ocurrió el 23 de junio sobre las 8:49 minutos de la mañana, cuando Bula le pidió una cita y además lo saludó diciéndole “Dios te bendiga”.

En la conversación vía WhatsApp que también adjuntó se observa que la cita quedó pactada para el miércoles 29 de junio.

Conversaciones. Foto: Audiencia Ampliar

Las contradicciones de Otto Bula

El fiscal Hernández también relató que Otto Bula, luego de haber asegurado que él lo había amenazado en una declaración juramentada que concedió el 5 de octubre de este año, cuatro meses después de la supuesta amenaza qué ocurrió el pasado 22 de junio.

Se le pregunta textualmente:

Entrevistador: “Indíquenos si el doctor Daniel Hernández tiene o tuvo algún interés ilícito dentro de la investigación denominada como Odebrecht”.

“Indíquenos si el doctor Daniel Hernández tiene o tuvo algún interés ilícito dentro de la investigación denominada como Odebrecht”. Otto Bula: “No tengo conocimiento (…)”.

En ese sentido, Hernández dijo que “durante cinco años el señor Otto Nicolás Bula Bula, ha venido manifestándome que soy un fiscal probo, que he ejecutado mi actuar en Leal y decente forma pero le preguntan, el 5 de octubre aparentemente después de que lo amenacé, si sabía o conocía alguna clase de ilegalidad mía y solo dice que no tiene conocimiento; creo que eso sí demuestra un interés ilegítimo por parte del ciudadano (Otto Bula) en perjudicarme y cumplir lo que el mismo me había vislumbrado desde el 16 de marzo de 2019 (…)” señaló.

El fiscal Hernández aseguró también que su vida profesional prácticamente se acabó, por la polémica que se generó a raíz de esta investigación.

Recordó que es víctima de la violencia, su papá, Luis Orlando Hernández, destacado funcionario judicial murió en medio de la cruenta masacre de La Rochela ocurrida el 18 de enero de 1989, en el municipio de Simacota, en Santander.

“Mi nombre ha sido totalmente acabado, lo único que me queda es defender mi libertad (…)”, por ello pidió que no se le imponga una medida de aseguramiento con detención domiciliaria porque dijo “yo no soy un peligro para la sociedad (…)”, dijo.

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá suspendió la audiencia hasta el 16 de diciembre a las 8:30 de la mañana, se espera que ese día anuncie su decisión.