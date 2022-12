No se está dando permiso para ‘traquetear’, sino para acabar con la violencia: Petro

Tras la emboscada a hombres del Ejército en el departamento del Cauca, y que dejó seis de ellos fallecidos junto a otros más heridos; el presidente Gustavo Petro lanzó varias advertencias a las disidencias de las Farc asegurando que, sí bien es cierto, se están adelantando procesos de diálogos con el ELN y otras bandas criminales, como las que operan en Buenaventura, esto no quiere decir que se va a bajar la guardia con otras organizaciones que no han mostrado voluntad y que creen que se juega con la paz.

“ La Paz no puede ser ingenua, lo que aquí estamos abriendo no es un permiso del Estado para traquetear o para tener territorios que se suponen son estratégico en las economías legales. No estamos dando permisos para lo ilegal”

En ese mismo orden de ideas, el jefe de Estado aseguró que la paz no es para andar matando jóvenes, esto precisamente porque la mayoría de uniformados que murieron tenían entre 18 y 20 años.

“El diálogo no es para matar jóvenes es para hacer vivir la juventud en Colombia, no hay otro propósito y si lo que vamos a empezar implica la muerte de jóvenes en cadena, no tiene sentido”, agregó.

Por último el presidente Petro aseguró que hay que ser eficaces y eficientes con el desarrollo y la implementación de la paz en todas las zonas del país.

“Veremos si entonces la opción del diálogo se desconoce en Colombia o se vuelve eficaz. No es diálogo por diálogo, es para la eficacia que consiste en dejar la economía de lo ilegal y en dejar la violencia, sino no hay eficacia lo demás es retórica poesía y discursos”, puntualizó.

Ante este panorama de orden público se espera que el presidente Gustavo Petro junto con la cúpula militar lleguen al departamento del Cauca para revisar la situación, pero también estará en Buenaventura donde se espera empiece la paz entre las bandas criminales.