Contrato de Cerro Matoso, en revisión por parte de la Agencia Nacional de Minería

Tras los recientes anuncios realizados por la Agencia Nacional de Minería, entre los que se destacó que no se autorizará más minería de gran escala a cielo abierto de carbón, la entidad dio otras noticias relacionadas con ese sector.

La primera noticia tiene que ver con Cerro Matoso, donde la ANM confirmó que la prórroga del contrato de la compañía está en revisión debido que en 2012 aunque por medio de un otro sí se formalizó una prórroga por 15 años adicionales al término inicialmente pactado, es decir pasando de tener un vencimiento en 2029 a 2044, la minera debía cumplir con ciertas condiciones para que eso se convierta en una realidad, como por ejemplo, incrementar su capacidad de procesamiento en planta del mineral de 3 millones de toneladas secas por año a 4.5 millones y debía reconocer a la autoridad minera una suma de 20 millones de dólares que llevado al precio del consumidor actual de los Estados Unidos terminó siendo un pago por 43 millones de dólares.

Así las cosas, Cerro Matoso ya hizo oficial sus cumplimientos por lo que la Agencia anunció que ya empezó la revisión del contrato y sus condiciones, dejando claro que esto “no constituye una prórroga automática del contrato 051 – 96M”, añadiendo que se reserva el derecho de adelantar la verificación del cumplimiento de las condiciones previamente pactada para mantener la vigencia del mismo.

La segunda noticia se encuentra con los títulos mineros que pertenecían a Prodeco, según explicó la autoridad minera, estos están en proceso de verificación de la liquidación donde se revisan condiciones: técnicas, sociales, laborales, ambientales y económicas, para lo cual no hay una fecha definida de cuándo se dará por terminado dicho proceso; lo que a su vez permitió que el presidente de la Agencia Nacional de Minería, Álvaro Pardo, confirmara que las minas de Prodeco no se pueden, ni se van a reasignar hasta que no se haya verificado el cumplimiento de todas las condiciones anteriormente nombradas.

Finalmente, la Agencia Nacional de Minería manifestó que se está tratando de llegar a un equilibrio con la política de este Gobierno de no patrocinar más la extracción de carbón a cielo abierto junto con la de no entrar en un detrimento patrimonial por no sacar el carbón que hay en esas minas.