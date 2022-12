Costo de alumbrado navideño en Santa Marta disminuyó con respecto a años anteriores

EPM (Empresas Públicas de Medellín), empresa prestadora de servicios públicos, firmó un contrato con la ESSMAR (Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta) por un valor de $139.186.77 millones para el alumbrado navideño de Santa Marta.

Este contrato tiene por objeto el alquiler de infraestructura de alumbrado navideño por parte de EPM.

Le puede interesar: Siguen los cuestionamientos contra Essmar por contrato de alumbrado navideño en Santa Marta

Luego de conocerse esas cifras, a través de redes sociales se han conocido una serie de opiniones teniendo en cuenta que los costos por el alumbrado navideño en los últimos años eran altos.

En el año 2019, el costo por alumbrado fue de $1.187.765.180, en 2020 el valor fue de $2.374.828.260, durante el 2021 el costo fue de $2.522.308.530 mientras que el 2022 el costo fue de $139.186.776.

“Por fin tenemos una ESMMAR enfocada en sus finanzas y no en el robo. Gracias a EPM”, manifestó el abogado Carlos Salas.

Estos han sido los costos del #AlumbradoNavideño de Santa Marta en los últimos años:



2019 - $1.187.765.180

2020 - $2.374.828.260

2021 - $2.522.308.530

2022 - $139.186.776



Por fin tenemos una @essmar_esp enfocada en sus finanzas y no en el robo. Gracias @EPMestamosahi. pic.twitter.com/axZG5GIehE — Carlos Andrés Salas (@CarlosAndSalas) December 11, 2022

Por otro lado, dijo que “estamos hablando de dos empresas públicas. No estamos hablando del enriquecimiento de un particular. Son entidades independientes, con autonomía administrativa y financiera. Eso pasa en la ESSMAR, la intervención no fusiona a la empresa con la EPM”.

La propuesta de la EPM incluye pasacalles, pendones, figuras planas, techo luminoso, entre otras atracciones, una propuesta que no todos los samarios ven con buenos ojos porque, según ellos, no cumple con las expectativas de años anteriores.

Asimismo, la alcaldesa de Santa Marta, Virna Jhonson, se refirió al tema hace unos días asegurando que cuando la empresa de servicios públicos estuvo a cargo de la administración distrital, hubo alumbrado navideño en los parques principales de la ciudad, por lo que solicitó a la ESMMAR un alumbrado navideño conforme a lo que merece la ciudad por ser esta un destino turístico.