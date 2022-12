¿Despelote en MinDeporte? Nuevas denuncias por decisiones de la ministra

Sigue La W recibió nuevas denuncias por un presunto desorden administrativo al interior del Ministerio del Deporte y especialmente por las actuaciones del nuevo director de posicionamiento y liderazgo deportivo, Edwin Cabezas. Desde la Liga de Taekwondo del Cesar aseguran que el funcionario estaría moviendo sus influencias para favorecer a deportistas amigos.

En entrevista con Sigue La W, Claudia Matiz, presidenta de la Liga de Taekwondo del Cesar aseguró que “funcionarios del Ministerio se valen de maniobras injustificadas para no otorgar los reconocimientos si no accedemos a sus presiones. Al parecer el objetivo del Ministerio es politizar los organismos deportivos, ese es el famoso cambio, hacer del deporte un fortín político”.

En cuanto a la situación puntual con Edwin Cabezas indicó que “recibí una llamada a las 9:55 p.m. donde me dice que me llama de parte de la ministra, solicitándome que cree un link para que el director de inspección, vigilancia y control ingrese a una asamblea de la Liga, lo cual no es una obligación invitarlo”.

Según Matiz, recibió una “amenaza” por parte de Cabezas por negarse a admitir al director en la asamblea.

Además, indicó que “nosotros no tenemos ningún inconveniente con que entre a la asamblea, el inconveniente y la denuncia es el abuso de autoridad por parte de funcionarios del Ministerio que no tienen la labor de inspección, vigilancia y control y hablan en nombre de la ministra”.

Edwin Cabezas responde:

El director de posicionamiento y liderazgo deportivo respondió a esta denuncia y aseguró que “nosotros a dos días del iniciar la asamblea recibimos que información que iban a realizar una asamblea donde iban a hacer un cambio de estatutos para la adopción del parataekwondo (..) yo me comunico con ella informando sobre el acompañamiento del Ministerio del Deporte, ella se niega a permitirle acompañar la reunión para evidenciar que todo esté en concordancia con la ley”.

Por otra parte, Cabezas también se refirió a las denuncias en su contra por acoso laboral por parte de Boristh Julián Rodríguez, exmetodólogo del Ministerio del Deporte. Indicó que “le puedo jurar que no tuve ninguna conversación de tipo personal con el señor, tuve 3 encuentros con él en Plenaria, en donde en ningún momento se dieron las aseveraciones que él hizo, eso es totalmente falso”.

“Él habla que me ha hecho denuncias y estoy atento a recibirlo porque la injuria, la calumnia y el falso testimonio es punible y estoy atento a recibirlo porque es totalmente falso”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa a continuación: