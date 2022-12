Salario mínimo: se agota el tiempo de negociar y aún no hay acuerdo sobre incremento

En la séptima y penúltima reunión para definir el salario mínimo del año 2023, no hubo acuerdo entre sindicatos, empresarios y Gobierno.

Por ese motivo, la mesa se levantó y, según los integrantes de la negociación, se mantendrán nuevas conversaciones de forma bilateral durante el resto de la jornada de este miércoles 14 de diciembre.

Los gremios económicos, por su parte, se pronunciaron por primera vez sobre la propuesta de incremento de un 20que hicieron las centrales obreras. Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes (Fenalco), dijo que esa cifra “es alta y no es buena para la economía, no es buena para el empleo, no es buena para las empresas e inclusive no es buena para los trabajadores”.

Según argumenta Cabal, ese incremento limitaría el “acceso a los desempleados y a los informales a tener la oportunidad de tener un empleo formal”.

Dentro del análisis de los empresarios, se mantuvo el optimismo de llegar a un acuerdo. Fenalco indicó que, aunque en este momento hay más empatía en la ideología del Gobierno actual con los sindicatos, les parece que es algo que ayuda y es bueno, ya que es mucho más fácil concertar con los gremios económicos del país.

Pese a esto, los sindicatos del país, que en esta oportunidad tuvieron como vocero a Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria del Trabajo (CUT), resaltaron que, hasta el momento son los únicos en presentar una propuesta formal.

Maltés también aclaró que siguen sin conocer una cifra de parte de los empresarios sobre la que siga la concertación:

“Queremos precisar que el Comando Nacional Unitario es la única parte que ha presentado una propuesta de incremento salarial del 20% y, por supuesto, la hemos sustentado con suficiencia porque consideramos hay que hacer justicia social en este país”.

Finalmente, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, expresó que hasta la medianoche de este jueves 15 de diciembre hay plazo para lograr un acuerdo y, por ende, convocó nuevamente la mesa de concertación.