No se abrirá licitación para el corredor verde de la carrera Séptima en Bogotá

Durante el debate de control político sobre el proyecto del corredor verde de la Carrera Séptima en el Concejo de Bogotá, el director del IDU, Diego Sánchez, anunció que no se abrirá la licitación de este corredor porque no fueron presentados los estudios definitivos para abrir la licitación.

La Alcaldía había asegurado en semanas anteriores que el próximo 16 de diciembre se haría la publicación de los prepliegos para darle inicio al proceso de contratación de este proyecto que ha sido muy criticado por los concejales de las diferentes bancadas durante el debate.

La decisión del director del IDU se dio después de que el concejal Manuel Sarmiento informara de la ausencia de los estudios definitivos y algunos documentos necesarios para comenzar la licitación.

Según el cabildante, los contratos para los estudios de los tres tramos de este proyecto no han terminado. “Le he insistido a la alcaldesa Claudia López que no abra la licitación, que la aplace, que cumpla con la ley y además que permita un debate profundo sobre los alcances de un proyecto que le va a generar enormes daños a la movilidad de la ciudad”, aseguro.

Al final del debate de control político, el director del IDU, Diego Sánchez, atendiendo las advertencias del concejal Sarmiento, anunció públicamente que el corredor verde no saldrá a licitación todavía.

“Hace aproximadamente tres semanas, en una entrevista, dije que teníamos proyectado publicar los prepliegos del corredor verde de la Séptima, a más tardar, el 16 de diciembre, pero como lo dijo muy bien el concejal Manuel Sarmiento, la ley es muy clara y yo tengo que tener documentos suficientes para publicar un prepliego. Así sea un prepliego, que es como un borrador y sirve para recibir comentarios de los posibles interesados, y (aquí) lo que es claro es que, si los documentos no son suficientes, no puedo publicarlos”, afirmó el funcionario.

Atención: el Director del @idubogota reconoce que NO PUEDE ABRIR LA LICITACIÓN del Transmilenio por la Carrera Séptima porque no cuenta con requisitos legales, tal y como lo advertí junto a @JERobledo. pic.twitter.com/q9RZNEk2tD — Manuel Sarmiento | Concejal Bogotá (@mjsarmientoa) December 14, 2022

Es importante señalar que este proyecto tiene un costo de $9,2 billones y, según los diseños presentados en la audiencia publica del corredor, planea acabar el tráfico de carros particulares entre las calles 92 y 28 hacia el sur, habilitando un único carril que quedaría habilitado para vehículos particulares que se movilizan de sur a norte.