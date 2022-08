Polémica por propuesta de cambiar Corredor Verde de Claudia López por tranvía

En Bogotá hay polémica luego de conocerse la propuesta del ministro de Transporte del gobierno del presidente Gustavo Petro que señalaba la posibilidad de un tranvía por la carrera séptima y no un Corredor Verde como lo tiene planteado la alcaldesa Claudia López. Ante este panorama, desde el Concejo de la ciudad se escucharon las primeras voces a favor y en contra de que se pueda concretar esta opción.

Uno de los que apoyó el proyecto que actualmente adelanta la Alcaldía de Bogotá y que según la alcaldesa Claudia López citará en el mes de noviembre, es el concejal y presidente del cabildo, Samir Abisambra. “En el día uno, he establecido que la señora alcaldesa nos cambió un poco los diseños, dije que el corredor verde era lo mejor que podíamos hacer en la séptima, era un tema ambientalmente amigable que nos iba a permitir una mejor movilidad en nuestra ciudad.

“No puede pasar que cada vez que tengamos un mandatario diferente nos pongamos a cambiar las ideas y los proyectos porque no vamos a avanzar nunca en la ciudad, hay que bajar los egos y pensar un poco en Bogotá, que necesita de mejores métodos de transporte en la ciudad.”

“Yo no estoy de acuerdo que echen para atrás lo que hemos avanzado, hicieron unos estudios que en su momento arrojaron que el tranvía era muy costoso, la séptima tiene cada 100 metros cruce peatonales, se vuelve un tema imposible de manejar, deja de ser una buena solución, por eso me parece importante que lo que hemos avanzado lo podamos culminar, aquí no pueden cambiar los proyectos, tenemos que darle continuidad, los bogotanos estamos cansados que cada vez que alguien llegue tiene un propósito diferente y los perjudicados son los 8 millones de Bogotanos”, afirmó.

Por su parte Carlos Carrillo, concejal del Polo Democrático se mostró de acuerdo con que se pueda evaluar la viabilidad del proyecto de la carrera séptima y aseguró: “esto no es un corredor verde, esto se llama TransMilenio por la séptima y la alcaldesa Claudia López se comprometió en campaña a no hacerlo, las troncales de buses generan un daño irreparable en el tejido urbano, todos los que vivan alrededor de TransMilenio de la Caracas, de donde sea que lo metan, en todos estos lugares que termina siendo un río envenenado qué pasa por el frente de los barrios y genera un altísimo impacto urbano, sabemos que es TransMilenio, pero como la alcaldesa le gusta cambiarle el nombre a las cosas.”

“No me he resignado y sigo esperando que el presidente Petro pueda enderezar este proyecto (…) estos proyectos hay que hacerlos bien, aquí tampoco sabemos lo que hay, la Alcaldía no ha mostrado los estudios, la misma alcaldesa detuvo el proyecto que venía de Peñalosa para hacer uno que se pareciera a lo que ella quiere pero que siga siendo un TransMilenio y las justificaciones que da en su momento para decir si son buses o son trenes son absolutamente peregrinas”, aseguró.

Por último, dijo “imagínese el embotellamiento que le van a meter a la Macarena cuando la quinta cambie de sur a norte, eso incluye qué hay que tumbar esos puentes porque quedan sirviendo para nada, los que están en la 26. Se plantea una inversión de más de 2,4 billones de pesos apenas para subir 2 mil pasajeros hora sentido por ese corredor.”