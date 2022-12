La espera fue muy larga, 36 años y medio: Andrés Cantor, locutor argentino

Andrés Cantor, locutor argentino-estadounidense, que lleva cubriendo el evento del Mundial desde 1990, es nacionalizado estadounidense y actualmente trabaja en Telemundo.

En los micrófonos de la W, Cantor expresó que no era la primera vez que se enfrentaba a un evento futbolístico de esta magnitud: “me pasó en el 2000 con la consagración de Boca, mi equipo. A mí no me toca narrar muchos partidos del Boca en la televisión de los Estados Unidos y justo me tocó la final intercontinental contra el Real Madrid y sentí lo mismo”, dijo Cantor.

El locutor señaló que es importante que la gente entienda que en nuestros países esto es permitido, “esta rienda suelta a la emoción y alegría, y en mi caso, yo debo ser más cauto porque no solo me ven los fanáticos argentinos o del país latino que me tocó narrar”.

Para el comentarista, este duelo fue una montaña rusa de emociones con un partido que parecía dominado por la selección Argentina hasta el minuto 75″: luego el empate y el alargue 3-2 y otra vez, el empate de Mbappé y la definición de penales”.

Cantor expresó que durante el partido intentó controlar sus emociones, porque sabía que venía el penalti francés que podría empatar: “en el momento en que la pelota entra, se me soltaron estas emociones difíciles de explicar hasta el día de hoy. He pasado sin dormir, será por el cansancio que estuve llorando todo el día y la espera fue larga, fueron 36 años y medio”, indicó Cantor.

El equipo francés no tenía reacción

Cantor afirmó en La W que por un momento pensó que la ausencia del equipo francés durante el partido se debía a que habían varios jugadores infectados, “se comentó que había jugadores que la habían pasado mal, con fiebre, con el virus que atacó a colegas de Caracol y a muchos de nosotros”.

El locutor indicó que en un momento quiso ser cauto porque las especulaciones no van con él y luego, en la conferencia de prensa se dejó ver que el equipo tuvo una mala condición física por algunos jugadores que estuvieron infectados con el ‘Virus del Camello’.

De acuerdo con el análisis de Cantor, el equipo francés no tenía reacción, lo cual fue llamativo siendo campeón del mundo: “el técnico quema una ventana con dos cambios y digo, porqué no se lo guarda para el segundo tiempo y luego saca a Griezmann, el más valioso del certamen”, explicó Cantor.

Messi se puso a la altura de Maradona

El periodista explicó que si bien, las comparaciones entre Maradona y Messi no tienen sentido, a Messi le faltaba la coronación de ayer para estar a la altura: “Maradona jugó en una época totalmente distinta en terreno de juego baldío con barro y condiciones distintas en un fútbol mucho más violento”, dijo Cantor.

Por su parte, Messi le ganó a Neymar la Copa América y ahora a Cristiano Ronaldo un Mundial: “tampoco vale la pena comparar, pero ya está en el Olimpo de los grandes, en esta copa hizo goles en todas las instancias, en octavos, cuartos, semifinal y la final”.