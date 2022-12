Katherine Miranda le dice no a la Alcaldía de Bogotá

Pese al llamado de distintos sectores políticos y sociales, la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda decidió no aspirar a la Alcaldía de Bogotá en 2023.

La parlamentaria había dejado abierta la puerta para ser candidata en las elecciones de octubre; sin embargo, por respeto a sus electores, decidió seguir en la Cámara de Representantes hasta que termine su periodo en 2026.

“Las pasadas elecciones tuve el honor y responsabilidad de ser la mejor votación en la Cámara de Representantes, ustedes me eligieron para representarlos 4 años y eso haré. Gracias por su cariño, pero he decidido NO aspirar a la Alcaldía de Bogotá por respeto a mis electores”, trinó Miranda.

El Partido Verde, al que pertenece la alcaldesa Claudia López, no ha decidido quién será su candidato a la Alcaldía de Bogotá. Alfiles del presidente Gustavo Petro en el Congreso, como Gustavo Bolívar y David Racero, han dicho que no serían candidatos en las próximas elecciones.