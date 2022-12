Arturo Boyacá hizo su balance sobre el Mundial: “al final la pelota no se mancha”

El entrenador colombiano Arturo Boyacá, de reciente paso por Patriotas, habló en Peláez y De Francisco en la W sobre las sensaciones que le dejó el Mundial de Qatar 2022 que terminó con la obtención del título de Argentina.

El técnico de 65 años mencionó que terminó satisfecho a pesar que el contexto del campeonato no era el mejor y destacó lo hecho por selecciones como Marruecos.

“Todo lo que ocurrió en esa final del Mundial vale la pena analizarlo. También me gustó mucho lo que hizo Marruecos”, comenzó diciendo el bogotano.

“Las condiciones del Mundial no eran las más apropiadas, pero al final la pelota no se mancha”, agregó al respecto sobre la organización de un torneo en un país donde el fútbol no está muy afianzado y citó la popular frase de Diego Maradona.

Sobre Argentina, resaltó el rol que le dio Lionel Scaloni a Ángel Di María en la final, siendo un especialista de los extremos que supo aprovechar muy bien ante Francia.

“Soy un convencido que la clave del fútbol es volver al pasado, lo que hizo Argentina con Di María, especialista de la raya, es recuperar la esencia”, indicó.

Entretanto, mencionó los riesgos que tiene la academia en la formación de los futbolistas, ya que para él los llevan a perder la creatividad.

“La academia tiene ese riesgo porque hay jugadores que no tienen la sensibilidad necesaria y les quitan la creatividad a algunos, hay que igualar para que esa creatividad no se pierda para beneficio del fútbol en general”, afirmó.