Quién me robó, ¿Spiderman?: Giovanny Celis por hurto a su apartamento en el piso 14

Bogotá

El director de Red+ Noticias, Giovanny Celis, pasó por los micrófonos de Sigue La W para contar cómo le robaron sus pertenencias y las de su familia cuando delincuentes entraron a su apartamento ubicado en un piso 14.

“Yo me pregunto cómo (lo robaron) en un apartamento que está en el piso 14. Entonces me pregunto quién me robó, ¿Spiderman? No sé. Esto es una vaina absurda”, dijo.

Asimismo, relató que los ladrones no solamente robaron en su apartamento, sino en el de otros vecinos.

Además, aseguró que dejaron totalmente destruido y desorganizado su apartamento, incluso quisieron despegar la caja fuerte.

“Yo me jactaba de que mi apartamento era sumamente seguro porque es alto y porque se paga una administración grande, ¡y no! Ahora todo está en el piso, toca recogerlo todo, como si estuviera en ruinas”, afirmó.

Por otro lado, contó que los guardias de seguridad se enteraron al mismo tiempo que él que los habían robado.

“Ayer cuando entré los guardias se enteraron que nos habían robado, no tenían ni idea. Llegó la Sijín, que ha hecho un trabajo fenomenal, y se quedaron conmigo hasta las 5:30 de la mañana y utilizaron las pruebas dactiloscópicas y tenían guantes de carnaza, entonces no hay huellas digitales”, aseguró.

“Los tipos que hicieron esto son sumamente sofisticados, no son cualquier ‘perico de los palotes’”, agregó.

Finalmente, explicó que la Sijín es quien se encargará de llevar este caso: “solo les digo, mi apartamento y otros tres más, robados. Qué coincidencia”.