ELN niega acuerdo de cese al fuego con Gobierno, ¿qué opinan los senadores?

Por medio de un comunicado el Ejército de Liberación Nacional, ELN, aseguró que no se ha discutido ninguna propuesta sobre el cese al fuego bilateral con el Gobierno del presidente Petro.

“El ELN solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la mesa de diálogos donde participemos”, señaló el grupo armado.

De igual forma, mencionaron que en el pasado ciclo que diálogos llevado a cabo en Venezuela, el cual culminó el 12 de diciembre, solo se acordó lo anunciado en relación con la institucionalización de la mesa.

A sí mismo, manifestaron que en el próximo ciclo de conversaciones que se realizará en México cuando se concluya lo previsto estarán en “disposición de discutir la propuesta de cese al fuego bilateral para examinar los términos que hagan posible un acuerdo”.

Frente a este controversial anuncio, los senadores Ariel Ávila y Paloma Valencia, se pronunciaron en La W e insistieron que fue “un grave error” anunciar el cese al fuego bilateral sin haber llegado a algún acuerdo.

La senadora del Centro Democrático aseguró que el Gobierno “hace un acuerdo con el ELN a cambio de nada”.

Además, señaló que las ofertas generosas por parte del presidente Petro son “utilizadas por los criminales”.

“Esto es una metida de pata grande. Resulta que el tal acuerdo no existe y es totalmente irresponsable, una falta de seriedad muy grande. Lo que hay es un cese unilateral de las fuerzas del Estado contra criminales que asesinan, que secuestran, que trafican droga y que siguen reclutando”, añadió Valencia.

Por su parte, el senador Ariel Ávila explicó que: “Hay unas formas que no se cumplieron, esto es muy maluco porque deja mal parado al presidente, pero no es una crisis profunda de todo el proceso”.

En ese sentido, los puntos que no se cumplieron de acuerdo con el senador Ávila fueron:

Todas las decisiones son bilaterales, no hay comunicados individuales y esa forma no se cumplió.

y esa forma no se cumplió. El equipo de negociador del ELN no tiene potestad para tomar decisiones, cualquier decisión de fondo tiene que ser consultada por todos los frentes de guerra y territoriales, algo que tarta por lo menos un mes.

“Aquí hay un cese planteado sobre la mesa, que no estaba consultado y hasta que esto no se discutiera no se podía anunciar (…) pero seguro tendremos un cese en algunas semanas”, añadió.

