Al Oído: En Bogotá, los únicos que no tienen miedo son delincuentes, ¿y Claudia?

Claudia Lopez Hernandez. (Photo by Pablo Barrera/Anadolu Agency via Getty Images)

Bogotá

Arranca el año y continuamos claudicando, así tal cual, y no, no es negativismo, es algo que se llama realidad, realidad que padecemos los bogotanos que sí recorremos la ciudad de forma real. Lastimosamente, la alcaldesa no lo nota ya que ella misma dijo que Bogotá le recuerda a Disney ¿y cómo no? Cuando ella recorre la ciudad sola y en camionetas blindadas. Es decir, la Bogotá insegura poco.

Una Bogotá que nos anuncia la subida de tiquete de TransMilenio y que quiere que los ciudadanos paguen por andar sin pico y placa en unas vías que nos acaban diariamente, en las que el reto es no dejarse robar en el semáforo, que nos han permitido desarrollar una capacidad única para esquivar huecos y cada trancón nos ofrece contar placas que al final es lo que más vemos, una Bogotá en la que el transporte público no es el mejor y claro nos quitaron el vehículo compartido, pero la mandataría, que diferente a otros alcaldes del mundo, no se transporta en TransMilenio ni le toca compartir carro, ni tiene pico y placa, no se entera de la Bogotá en la que vivimos, que digo vivimos, sobrevivimos.

Cada día una noticia peor que la anterior. Hace tres días asesinaron en TransMilenio a un joven de 29 años por robarle el celular, ¡su el celular! La inseguridad está desbordada, seguimos perdiendo los mismos de siempre y solo vemos improvisación y silencio de todo lo que sucede.

Raya en lo absurdo la forma en la que gobiernan Bogotá, la improvisación y el silencio frente al caos que vivimos.

Y por eso urge empezar a hablar de la situación en la que estamos y dejar las cartas sobre la mesa para los candidatos que decidan competir por la alcaldía de Bogotá, necesitamos una persona que conozca la ciudad, que conozca de temas técnicos, que sepa gerenciar y que le ponga un orden a la ciudad, lo peor es que liderazgos y campañas serias aún no se ven, no se escuchan no pasa.

El panorama preocupa. Suenan candidatos que no conocen en nada la ciudad, ni saben gerenciar incluso que apoyaron a la Primera Línea que tanto daño hizo a la ciudad. Otros se lanzan solo para sonar y asegurar un buen puesto en la lista al concejo, otros ni suenan ni mueven fibras, los que conocen y saben aún lo piensan en fin estamos a la deriva …

La ‘Bogotá cuidadora’ que prometió Claudia López y que decía que ella sería la jefe de la Policía y que temblarían los delincuentes jamás existió. Hoy los únicos que salen tranquilos son ellos.