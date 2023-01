Diputada del Magdalena denunció masacre laboral en el Hospital “Julio Méndez”

La diputada del departamento del Magdalena, Elizabeth Molina Campo, denunció masacre laboral en el Hospital “Julio Méndez Barreneche”, quien asegura que cerca de 200 contratistas les finalizaron sus contratos sin ningún tipo de justificación.

Los ex empleados del hospital están siendo víctimas de “la politiquería que impone el cartel de salud del departamento”, afirmó Molina, debido a que el presidente Gustavo Petro finalizó la intervención del mismo y, la nueva dirección administrativa está cambiando a los contratistas.

Por otro lado, a la asambleísta le han llegado denuncias de este personal sobre la reducción del sueldo de los profesionales, lo que coloca en declive el sistema de salud del Magdalena.

“La salud en el Magdalena enfrenta una crisis y ahora podría estar llena de politiquería. Los trabajadores y contratistas me confirman que no les van a renovar contratos, unos me han dicho que han recibido de supervisores que les van a bajar los salarios nuevamente”, señala la diputada.

Agregó que “los recursos de la salud son sagrados. Seguiré vigilante, estando atenta con los servicios que se prestan y cómo deben ser aprovechados para que el usuario tenga un mejor servicio”.

Esta situación ha sido rechazada por los magdalenenses, debido a que el departamento no cuenta con fuentes de empleo y, estas personas quedarán sin trabajo para llevar el sustento a sus hogares.