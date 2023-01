Cancillería radicó solicitud de visa para familia de colombiana con cáncer en EE.UU.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que por instrucciones del canciller Álvaro Leyva, las autoridades ha estado “en contacto permanente con el señor Sergio Vega, a quien se le ha brindado el acompañamiento necesario a través de la dirección de Asuntos Consulares”.

Así mismo, confirman que, “la Cancillería de Colombia ya radicó ante la Embajada de Estados Unidos en nuestro país la solicitud de visa humanitaria para los familiares de Paula Andrea Durán”.

De otra parte, desde el ministerio de Relaciones Exteriores aseguraron que seguirán acompañando tanto a la mujer, a su esposo y su familia en lo que requieran “de acuerdo con los protocolos de asistencia a colombianos en situación de vulnerabilidad”.

Desde que conoció el caso de la familia Vega Durán y por instrucciones directas del Canciller @AlvaroLeyva, @CancilleriaCol ha estado en contacto permanente con el señor Sergio Vega, a quien se le ha brindado el acompañamiento necesario a través de la Dir. de Asuntos Consulares — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 9, 2023

Seguiremos acompañando a Paula, Sergio y a toda su familia en lo que necesiten, de acuerdo con los protocolos de asistencia a colombianos en situación de vulnerabilidad.

Lamentamos la situación que están viviendo y haremos todo lo posible para que Paula pueda estar con sus padres — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 9, 2023

¿Cuál es la petición de la familia de Paula Durán?

A través de sus redes sociales Sergio Vega relevó detalles del grave estado de salud de su esposa, Paula Durán. En un conmovedor video, pidió ayuda para que sus padres y sus suegros puedan viajar a Estados Unidos.

Según contó, recientemente tuvo una reunión con los médicos que atienden a Paula Durán, pero el dictamen médico no es alentador.

“Médicamente en el hospital no le van a hacer nada más, le dieron un mes a mi esposa, me van a poner a disposición una enfermera 24 horas para calmarle el dolor de cabeza que la está matando lentamente”, relató Vega.

También indicó que necesita el acompañamiento de sus familiares en California, por lo que ha recurrido a las redes sociales para hacer público su caso.

Se sabe que Paula Durán, de 27 años, es madre y le detectaron un agresivo cáncer de estómago y cerebro. Sin embargo, por su condición de salud no puede viajar a Colombia.

“Quisiera, si pudiera esa mujer, me la llevaría y atravesaría todo Estados Unidos. Ya pregunté si podíamos viajar a Colombia, pero no es posible, no se puede montar en un avión porque por la presión y la altura se le inflamaría el cerebro, sería fatal”, aseguró.