ELN acusa al gobierno de “imposiciones” y asegura que la mesa entró en crisis

El Ejército de Liberación Nacional, ELN, emitió un comunicado este lunes para referirse a la mesa de diálogo que hay actualmente con el Gobierno Nacional. Según el grupo armado, en el marco del primer ciclo formal de los diálogos en Caracas llegaron a acuerdos sobre la agenda de diálogos, la institucionalización de la mesa, acciones dinámicas humanitarias y sobre la pedagogía y comunicaciones. De igual manera se acordó un segundo encuentro en México.

Sin embargo, ante el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro el pasado 31 de diciembre sobre un cese al fuego bilateral por seis meses, el ELN indicó que “esta medida gubernamental no respeta ni las temáticas ni los procedimientos que se acordaron en el primer ciclo”.

Agregando que “el ELN no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del gobierno, que no acata la formalidad de la mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso. Por tanto, este decreto no compromete al ELN.”.

De igual manera, el grupo armado aseguró que el Gobierno “no cumple con los procesos de la mesa y toma medidas unilaterales”, por lo que se estaría poniendo en “crisis” el desarrollo de la mesa de diálogos.

Según el ELN, el cese al fuego es un tema que todavía está por discutir y por el momento no hay un acuerdo. No obstante, indicaron que la puerta para discutir este tema sigue abierta después de concluirse los temas que quedaron pendientes en el primer ciclo.

“La Delegación de Diálogos del ELN sigue pendiente para darle continuidad al Segundo Ciclo acordado, pero antes se hace necesario tratar los últimos acontecimientos, para tomar los correctivos que garanticen la superación de esta crisis y la no repetición de estas acciones unilaterales y por fuera de la Mesa”, agregaron.

Por último, puntualizan que “si en estos diálogos de paz se implementan los procesos participativos en la búsqueda de los consensos, permitirá al país tener estabilidad y prosperidad; pero, si se pretende imponer medidas unilaterales y más guerra, se genera incertidumbre e inestabilidad, profundizando la crisis que vivimos”.