Visitarán la Sierra Nevada de Santa Marta para verificar el cese al fuego

La Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, PDHAL, anunció visitas de verificación del cese de hostilidades violentas por parte del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en el macizo montañoso, las cuales se llevarán a cabo el 19, 20 y 21 de enero del presente año en Guachaca, Palmor de la Sierra, San Pedro y San Javier, zonas donde hay presencia de estos grupos armados.

Esta organización invitó a la Oficina de Paz de la Gobernación del Magdalena, Asamblea del Magdalena, ONU Colombia, Policía del Magdalena, Policía Metropolitana de Santa Marta, Batallón de Alta Montaña, Alcaldía de Santa Marta, Alcaldía de Ciénaga, Personería de Santa Marta, Procuraduría regional del Magdalena, Diócesis del Magdalena, Personería de Ciénaga, Defensoría del Pueblo, Universidad del Magdalena, gremios económicos, ONG presentes en los territorios, medios de comunicación, entre otros.

“Vamos a conocer las posiciones de las comunidades campesinas e indígenas frente a este cese al fuego porque a ellos no los han escuchado; el Alto Comisionado de Paz se ha reunido con las organizaciones criminales pero no con las personas que están en la mitad del conflicto. Es necesario saber que piensan estas comunidades sobre el proceso, identificar sus aportes y sus afectaciones, no solo en lo relacionado con la violencia, sino con necesidades básicas insatisfechas”, manifestó Lerber Dimas, director del PDHAL.

El resultado de este trabajo de campo será un documento que servirá de base para explorar condiciones y reglas básicas que permitan avanzar en un solo propósito común que es la Paz Total.