Al final de su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU, la vicepresidenta Francia Márquez atendió a los medios de comunicación donde se refirió a varios temas entre ellos el atentado que ella misma denunció en su contra.

“Prefiero no especular en colocar nombres de grupos aquí prefiero demandar que se hagan las investigaciones por parte del ente que es la Fiscalía General de la Nación. En el pasado de manera permanente fue víctima de muchas violencias. Pero esto no me ha pasado solo a mi, son muchos colombianos defensores de los Derechos Humanos que les ha tocado llevar el peso de la violencia”, dijo Márquez.

Por otra parte, en otras preguntas la alta funcionaria habló de las expectativas que tiene el Gobierno ante el desarrollo de los diálogos con el Eln y su actuar.

“Lo que esperamos es su disposición, si voluntad y compromiso para una paz real, verdad y total que tanto desea y necesita el pueblo colombiano y sobre todo quienes han sufrido de una manera desproporcional la guerra y del conflicto armado”

Por último, la vicepresidenta se refirió a la crisis social y política que enfrentan países como Brasil y Perú

“Rechazamos la violencia venga de donde venga y llamamos a América Latina a la paz total y a la Leif IDS Zion de la democracia nos solidarizamos con los price los que tienen que vivir la violencia.