Caen presuntos responsables de la quema de buses en Tuluá

En las últimas horas fueron capturados dos hombres, quienes estirarían detrás de la quema de cinco buses de una empresa de transporte urbano en Tuluá, el pasado 2 de enero.

Los sujetos están presuntamente vinculados con la estructura delincuencial “La Inmaculada”, señalada de extorsionar a comerciantes del municipio.

Aunque las autoridades no han confirmado que dicho ataque se derive de la presión por el no pago de una exigencia económica, no descartan esa hipótesis.

A los capturados, les incautaron armas de fuego y varios vehículos, entre ellos una camioneta blindada que haría parte de su esquema de seguridad.

Tuluá completa cinco días intervenida por un grupo especial del Ejército y la Policía, logrando la detención de otros ocho delincuentes involucrados en distintos delitos.

10 sujetos capturados, entre ellos 2 relacionados con acciones terroristas, 5 vehículos incautados (incluyendo uno blindado) y 60 armas de fuego y blancas. @DevalPolicia y @Ejercito_Div3 continuarán con despliegue operativo. https://t.co/I0S9BMQYqk pic.twitter.com/6jMnMFpjLf — Camilo Murcia (@camilomurcialo) January 12, 2023

Desde el gobierno departamental se mantiene una bolsa de recompensa de hasta $200 millones por información que permita dar con los responsables de hechos criminales y amenazas a la población tulueña.

También fueron revelados los carteles con las siluetas y las fotografías de los delincuentes más buscados en este territorio.