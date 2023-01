La Mojana: damnificados insisten en paro indefinido por incumplimientos del Gobierno

Un ultimátum dieron las comunidades de la subregión de La Mojana para que inicien las respectivas labores de cierre del boquete ‘Caregato’ en el río Cauca. Este chorro las tiene inundadas hace un año y cinco meses.

La situación cada día se complica; recientemente, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre un alto riesgo de inseguridad alimentaria en esta subregión.

“El Gobierno ha venido haciendo compromisos desde la reunión en Montería, eso fue hace mes y medio. Luego nos reunimos en San Marcos (Sucre) donde el doctor Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se comprometió a cerrar 'Caregato' y que el 15 de diciembre llegaría maquinaria a ese sector. Sin embargo, la maquinaria no ha llegado, este señor nos ha mentido”, dijo Abel Regino, vocero de los productores.

“Hay un ultimátum, si el 15 de enero no aparece maquinaria, no aparece nada, nos tomamos la Troncal de Occidente. El 50% de la población de Ayapel (Córdoba) está dispuesta a tomarse la vía, porque ya la gente no aguanta más, pues no hay nada que comer, esto es triste”, agregó el vocero Regino.

Por parte del Gobierno Nacional aún no hay luz verde para dar un siguiente paso y superar la emergencia que enfrentan más de 63.000 personas. Actualmente, Ayapel (Córdoba), San Jacinto (Bolívar), Guaranda y San Benito Abad (Sucre), se encuentran en alerta roja por inundaciones.