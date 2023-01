TransMilenio también opinó sobre Twingo y Ferrari por canción de Shakira

Desde que se anunció la colaboración entre Shakira y Bizarrap, todos los fanáticos estaban esperando si iba a tener referencias a Gerard Piqué. Luego del lanzamiento, todos los usuarios iniciaron a opinar y la cantante se volvió tendencia, tal fue la polémica, que hasta TransMilenio opinó.

En la canción, hay muchas frases que han sido relevantes, en los que la colombiana hace referencia a su expareja. Inclusive, en un verso se asegura de que se entienda perfectamente el apellido de Piqué.

Frases como: “Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, “Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique” y “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú” y ‘perdón que te sal-piqué’, fueron las que inmediatamente los internautas relacionaron con el exdefensor del Barcelona.

Todo esto, pues desde que Shakira y Piqué terminaron su relación en el 2022 ha sido una polémica. Pues, se conoció que habrían terminado por una infidelidad y luego el jugador confirmó su relación con Clara Chía.

En los versos de la canción, se mencionan algunas marcas, como Ferrari y Twingo, la artista se compara a ella con esos vehículos. Asegurando que ella es la marca italiana y el Renault la persona por la que la cambiaron.

“Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”, dice la canción y esto provocó todo tipo de comentarios en redes sociales.

Ante las analogías de Shakira en su canción, la cuenta de Twitter del sistema público de transporte de Bogotá le salió al paso y quiso exaltar su servicio, muy criticado por demás, a través de un divertido trino.

“Más grandes que un Twingo, menos lujosos que un Ferrari y te llevamos más rápido por toda Bogotá”, trinaron desde la cuenta oficial de TransMilenio.

Más grandes que un Twingo😎, menos lujosos que un Ferrari 🥹 y te llevamos más rápido por toda Bogotá⚡️🚀 pic.twitter.com/25enLS3Mdb — TransMilenio (@TransMilenio) January 12, 2023

Luego del curioso mensaje, los internautas también comentaron la publicación y con algunos comentarios de crítica. «Lo mismo que un Twingo, pero más barato: Enrique Peñalosa”, “Y hacen lo mismo que el Metro…”, “Nos llevan bien rápido pero al cielo” y “Jajajajajaja prefiero el Twingo, al menos es más seguro y confiable que las puñaladas que puede recibir uno por montarse en un bus de los amigos de @EnriquePenalosa”, fueron algunas de las reacciones a la publicación.