Alias ‘101′ renuncia a la JEP tras denunciar falta de garantías judiciales

En entrevista con La W, el excomandante del frente Mártires del Cesar y capitán (r) del Ejército, Adolfo Guevara Cantillo ‘101′, se refirió a su solicitud de retirarse de la JEP o de ser expulsado, alegando que no tiene garantías judiciales para seguir compareciendo y entregando información ante el tribunal transicional.

De hecho pidió públicamente que se investigue al magistrado José Miller Hormiga de la JEP, al que denunció señalando que en su caso ha “prevaricado” al negarle ciertos beneficios (como la privación en unidad militar o la libertad condicional) sobre los que afirma, cumple los requisitos.

“He pedido perdón, he estado del lado de las víctimas. Hago la denuncia pública, que lo investiguen porque ha prevaricado en mi caso porque la ley 1820 ha sido muy clara y hay cuatro requisitos para acceder a esos beneficios. Por esa razón he decidió renunciar o que me expulsen y que el magistrado le responda a las víctimas” señaló Guevara Cantillo.

Además, fue enfático en señalar que ha estado a disposición de la jurisdicción y esta no le ha cumplido, luego de hablar de altos oficiales, generales de la república, como el general Mario Montoya (de quien dijo era un trabajador de los “paras”) el general Jorge Navarrete, así como el general Jairo Alejandro Fuentes, quien iba a ser segundo comandante del Ejército en el Gobierno Petro y por el testimonio de Guevara acusándolo por falsos positivos (revelado por La W), se cayó su nombramiento.

“Se ha hecho un aporte importante demostrando que todos estos oficiales de alta graduación delinquieron en un tema que nadie me contó ni lo escuché, yo viví, me tocó vivir, al interior del Ejército nacional” señaló Guevara Cantillo.

También criticó duramente a la jurisdicción luego de que le mantuviera cerrada la puerta por sus procesos en calidad de integrante puro de las Autodefensas, manifestando que de forma errada, según él, no se determinó que sus delitos fueron continuados, debido a que como paramilitar mantuvo sus vínculos con la Fuerza Pública.

“Es un tema que no han querido reconocer en la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay un tema de conexidad donde me dice la misma jurisdicción que no son competentes para investigar los hechos cometidos como Autodefensas, pero sí llego a una diligencia y lo primero que hace un magistrado es preguntarme sobre hechos que yo cometí siendo paramilitar ¿si no son competentes para qué preguntan?” definió la JEP.

Incluso, según “101″ los obstáculos se han presentado porque “son verdades que no han querido aceptar o no les interesa aceptar” y frente a los nombres de agentes del estado sobre los que iba a hablar ante la JEP por sus vínculos con el frente Mártires del Cesar (del cual fue uno de sus comandantes), expresó que ya no lo hará. De hecho, pidió al Fiscal General de la Nación que lo escuche.

“Yo invito al señor fiscal Francisco Barbosa que me escuchen, yo estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad como la he venido asumiendo pagando mi condena de 40 años y hablar como paramilitar los que trabajaron conmigo: Navarrete cuando era comandante del Batallón Rondón, el general Rodríguez cuando comandaba La Popa y otros oficiales, no ante la JEP porque me cerró las puertas” expresó.

Finalmente, expresó que aún tiene información de oficiales de la Fuerza Pública que tuvieron nexos con paramilitares y cometieron otro tipo de delitos, la cual entregará si es escuchado por la justicia ordinaria porque “no puede estar en dos jurisdicciones al tiempo”.