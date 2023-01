“Se trata de pensar en Colombia”: Rodrigo Londoño sobre oferta para reunirse con ELN

Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, pasó por los micrófonos de La W para dar detalles de su ofrecimiento para hablar con el comandante del ELN, Antonio García.

“Nadie me ha llamado, estoy pendiente a cualquier respuesta. Varias cosas me han motivado, he estado a través de redes opinando sobre el tema. Me impactó ver las imágenes de los jóvenes que murieron en Arauca, esto no puede seguir sucediendo”, aseguró.

“Los militaristas están teniendo elementos para sus proyectos para mantener la confrontación, esto afecta a la población y debilita al presidente para alcanzar la Paz Total. Las negociaciones son muy difíciles y uno puede fácilmente equivocarse. Las dos partes están en función de encontrar el camino”, agregó.