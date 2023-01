La historia de la banda de pop rock, Roxette, a través de su cofundador Per Gessle

Per Gessle, co fundador de la legendaria banda Roxette. Foto: Cortesía.

Este 16 de enero estuvo para los micrófonos de Contrarreloj Per Gessle, cofundiado de la legendaria banda de por rock sueca, Roxette y habló sobre cómo surgió la banda, su nombre, sus próximos trabajos musicales y también, acerca de la importancia que tuvo Marie Fredriksson, la otra fundadora de Roxette, en su vida.

El guitarrista comenzó hablando sobre cómo se formó la banda, en donde destacó que fue en parte por una gran cualidad de quien llegaría a ser su compañera: Marie Fredriksson.

“Nos conocimos en el estudio. Ella (Marie) y yo estábamos en bandas diferentes, yo la escuché pero su voz siempre resaltab a. Yo tenia una banda que creció y fue fuerte en los 80, nos volvimos amigos, comenzamos a hablar para hacer algo musical, ella hacia 1984 nos hizo los coros y luego el destino nos unió”, expresó.

A su vez, resaltó que dentro de su imaginario nunca pensaron que llegarían a ser lo que son hoy en día, pues no creían expandirse más allá de países vecinos como Dinamarca o Noruega.

“Teníamos la misión de ser algo grande, nosotros pensábamos salir a países vecinos y terminamos saliendo a otros lugares en donde nos expandimos más”, dijo.

Por la misma línea, explicó que el nombre de la banda ‘Roxette’, “lo pensamos primero en inglés, lo usamos en Estados Unidos y luego con Marie decidimos conservar ese nombre porque la anterior banda se había acabado, esa es la historia”, explicó sobre por qué decidieron ponerle ese nombre al dúo.

La muerte de Marie Fredriksson

Marie Fredriksson quien fue cofundadora de Roxette y compañera de Per Gessle falleció el 9 de diciembre de 2019 a causa de un tumor cerebral, y Gessle quiso recordar ese momento, pues Marie fue, según él “una luchadora”.

“No hubo un momento específico, simplemente paso, ella colapsó en el baño pero no sabíamos nada, solo pasó de la nada. Me enteré de la muerte de Marie por una llamada, ella llevaba 17 años luchando y la probabilidad de vivir era muy pequeña. Cuando pasó fue un gran shock que no puedo olvidar, me cambió la vida, pero finalmente el tiempo pasa y hay que mirar para adelante ” expresó el guitarrista.

Sin embargo, fue en honor a su colega que Gessle quuiso seguir con su legado y no terminó con la banda Roxette, por el contrarió la evolucionó.

“Yo creo que Marie se rindió con Roxette debido a su enfermedad, entonces yo me pregunté qué debería hacer con la banda, qué quería hacer con nuestra música porque yo ensaba que debía seguir. Lo que hice fue conseguir dos coristas, mujeres, que no reemplazaron a Marie sino que nos ayudaron y eso fue lo que pasó: seguí con el legado de Marie y Roxxette ”.

Finalmente, Gessle expresó que quiere invitar a todas las personas para que escuchen el nuevo álbum de la banda llamado Headphones On creado entre Roxette, Per Gessle y el proyecto de este mismo: PG Roxette.

Escuche la entrevista completa acá: