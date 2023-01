Las principales películas de la taquilla de EE.UU. hasta el 16 de enero de 2023

Se estrenó la esperada serie The Last Of Us, además los Critics Choice Awards tuvieron lugar en Beverly Hills y las salas de cine sintieron la baja. Aún así, estas son las 5 películas más importantes del fin de semana en la taquilla norteamericana.

Al top #5 llegó un estreno: Plane o Alerta Extrema en Colombia. Una película de acción y suspenso dirigida por Jean-Francois Richet, escrita por Charles Cumming y J.P. Davis, contando en su reparto principal con Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An y Tony Goldwyn. Su ingreso en su primer fin de semana fue de 10 millones de dólares.

Le puede interesar Las principales películas de la taquilla de EE.UU. hasta el 10 de enero de 2023

En la cuarta posición está la película protagonizada por Tom Hanks, Un vecino Gruñon. La historia de un hombre que tras perder a su esposa, pierde el sentido de la vida y se convierte en un amargado hasta que conoce a una nueva pareja que ha llegado al vecinario. Este es su tercer fin de semana desde su estreno y ha recaudado 12 550 000 de dólares, con un aumento del 198,6% en su ingreso alcanzando 18,7 millones.

Continuamos con el Gato con Botas: El Último Deseo. La película distribuida por Universal Pictures, protagonizada por Antonio Banderas y Zalma Hayek, regresando con el gato con los ojos más convincentes de la pantalla grande.

El filme este fin de semana ha logrado sumar 13,4 millones de dólares alcanzando 106.3 millones en la taquilla norteamericana.

La medalla de plata es para M3GAN, el filme de terror que involucra la inteligencia artificial como punto de partida para una historia que nos muestra que la lógica va más allá de las emociones con consecuencias atarradoras. Protagonizada por Amie Donald, Jenna Davis, Allison Williams y Violet Mc Graw en su segundo fin de semana recaudó 17,9 millones de dólares alcanzando 56,4 millones en el total de su ingreso.

Y cerramos con Avatar que sigue coronándose en su quinta semana como la película más taquillera del fin de semana. El filme de James Cameron que nos lleva de regreso a Pandora, con un presupuesto descabellado, ha recaudado 31,1 millones de dólares en los Estados Unidos, logrando un recaudo total en la región norteamericana de 562,9 millones.

Y como también es noticia, de ñapa les traemos el recaudo estimado a nivel mundial. Hablamos de 1,901,201,348 dólares.

El próximo inicio de semana regresaremos con este listado de las películas más importantes en la taquilla norteamericana. Yo soy Esteban Vásquez y esto es en pantalla, para contrarreloj.