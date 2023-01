Petro insistió en su propuesta de canjear deuda externa por acciones climáticas

En medio de una de sus intervenciones en Suiza, el presidente Gustavo Petro insistió en una propuesta que planteó desde su primer discurso en la ONU: cambiar deuda externa por las acciones climáticas de cada país.

El mandatario agregó que su propuesta ha causado risa, pero aseguró que el endeudamiento no es una opción en el momento.

“Propusimos algo que causó risa y ¿por qué no se canjea, se cambia, la deuda que tienen los países y los procesos productivos por acción climática, de tal manera que se liberaran recursos presupuestales para acometer la adaptación y la mitigación? ¿Por qué no se desvaloriza la deuda mundial, lo cual significa también un cambio del sistema del poder?”, dijo el mandatario en una primera parte.

Y agrego: “¿por qué existen paraísos fiscales que debilitan la financiación de la tradición energética? Estos temas que abordaría un capitalismo descarborizado hoy no están en la discusión y no hay capacidad humana mientras no lo estén”.

De igual forma, Petro insistió en que los países capitalistas, sobre todo, deben llevar a cero el consumo de las energías no renovables para combatir el cambio climático.

“La única manera de detener la crisis climática es llevar a cero el consumo del carbón, del petróleo y del gas”, aseguró el jefe de Estado.