¿Qué significa ser mujer en lucha libre? Esto dice ‘Black Fury’, luchadora mexicana

Este 18 de enero de 2023 estuvo para los micrófonos de Contrarreloj la luchadora ‘Black Fury’ una de las máximas exponentes de la lucha libre mexicana, para hablar sobre su historia en el deporte y cómo logró hacerse un nombre en este deporte que tradicionalmente, como asegura la deportista, “siempre ha sufrido mucho del machismo”.

Curiosamente, a la luchadora este deporte nunca le apasionó, fue gracias a un familiar que comenzó a practicarlo.

“Mi padre me acercó a este deporte, pero fue a los 14 años que decidí ser luchadora profesional y quería dedicarme a este deporte en toda mi vida”, dijo. Además, expresó que a sus 14 años también, debutó profesionalmente en el deporte.

Sin embargo, las cosas no fueron fáciles debido a que según la deportista, este deporte ha sufrido mucho por el machismo.

“Este deporte siempre ha sufrido mucho del machismo, por eso no se le ha dado relevancia a la lucha libre femenina”, además, “nos ha costado mucho (a las mujeres) posicionarnos en este deporte, las pioneras debieron ‘picar’ mucho para ganarse un lugar en el deporte. Llegó un punto en la lucha libre femenina de México en la que se nos prohibió participar”, enfatizó.

Y aunque Fury reconoce que actualmente es más sencillo hacer parte de este deporte siendo mujer, antes fue muy complicado.

Por otro lado, la deportista no solamente debe enfocarse en su vida como luchadora, pues también tiene otra faceta: es madre y también, esposa. Por lo que ha debido encontrar un balance entre sus ‘dos vidas’.

“Ha sido un poco complicado pero he tenido el apoyo de mis padres y mi esposo que me han ayudado con este tema porque debo viajar y no puedo ir siempre acompañada”, explicó sobre sus presentaciones cuando debe estar lejos de casa.

Explicó también que este deporte, sobre todo en México es muy de tradición, motivo por el cual es común encontrar una línea generacional de luchadores y luchadoras en el que el abuelo, el padre y el hijo son deportistas, sin embargo, este no fue su caso, por lo cuál, le fue más complejo ingresar al mundo de la lucha libre.

“ Yo no tenía familia que practicara este deporte, fui la primera en la familia en serlo, es un tema no imposible, pero sí difícil porque es un ambiente muy de tradición, cuando no vienes de familiares que fueran luchadores las puertas no se abren tan fácil ”, enfatizó.

Finalmente, cerró expresando su papel en el deporte más allá de este mismo: la equidad de género.

“Mas que igualdad, he luchado por la equidad porque al final de día no tenemos la misma fuerza y el mismo peso o altura que los hombres. Yo lucho porque nos den nuestro lugar en el deporte”, sentenció.

Escuche la entrevista completa acá: