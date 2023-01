“A pesar de rumores, quiero demostrarle al mundo que soy honesta”: R’Bonney Gabriel

R'Bonney Gabriel. (Photo by Jason Kempin/Getty Images)

R’Bonney Gabriel, licenciada en diseño de modas, instructora de costura y ganadora de la 71ª edición de Miss Universo, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la polémica por su victoria en el certamen.

“Con Miss Estados Unidos se adelantó la investigación para probar que esas acusaciones eran falsas. A pesar de los rumores, quiero mostrarle al mundo que es una responsabilidad muy grande y que soy una persona honesta”, mencionó.

Sobre el particular momento de las preguntas en el que sus rivales por la corona respondieron bien, pero ella se excedió en el tiempo de respuesta, comentó que sí llegó a pensar que le podría afectar para el resultado final, aunque finalmente no fue así.

De igual forma, se refirió a miss Venezuela y miss República Dominicana, quienes fueron las otras dos participantes que quedaron en el top 3.

“Siempre he tenido claro que yo misma soy mi mayor competencia. A ellas las tenía en el radar por su puesto porque trabajan muy duro. No me sorprendió que estuvieran en el top 3″, aseguró.

Además, expresó su admiración por Olivia Culpo, quien fue la penúltima ganadora de Estados Unidos en Miss Universo.

“No he podido hablar con Olivia, le desee lo mejor luego de ser coronada. Para mí es una inspiración al ser la última Miss Estados Unidos en ganar”, indicó.

Finalmente, recordó sus inicios como diseñadora y contó en qué momento específico tomo la decisión de participar en el certamen.

“Hace dos años y medio alguien me sugirió participar en el reinado. Miss Universo luchaba por los más necesitados y diferentes causas, ahí me interesé”, dijo.