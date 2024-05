Hombres que se identificaron como delegados Farc habrían impedido patrullaje militar

Hay polémica por cuenta de un video que se conoció, en las últimas horas, en donde se ve a varios uniformados del Ejército Nacional que están siendo rodeados por personas vestidas de civil. Uno de ellos se identifica como José Tomás Ojeda, mientras que el otro hombre sería Robinsón Caicedo. Los dos dicen ser representantes del Estado Mayor Central Farc en la mesa de diálogos con el Gobierno Nacional.

En el video, uno de los hombres advierte a las tropas que tienen que abandonar la zona. El hecho, habría ocurrido el pasado 25 de abril, tras haber realizado el desembarque de tropas en helicóptero, hecho que se consideró una acción ofensiva, en medio del cese al fuego en el departamento del Caquetá, en la vereda El Triunfo de San Vicente del Caguán.

Le puede interesar Dos soldados fueron asesinados en Silvia, Cauca, tras ataque con tatucos

“Esto de bajar en helicóptero ya no se puede decir que es un patrullaje, ambos somos militares, así como nosotros somos profesionales de la revolución en armas. Venirnos a meter cuenticos que veníamos de patrullaje, pues no nos llamemos a cuentos chimbos, afortunadamente estamos dialogando y no quemándonos a tiros, pero en protocolos está clara la legítima defensa y ustedes están violando el cese al fuego porque la comunidad que está aquí se está sintiendo violentada”, dicen.

Además agrega: “acá deberíamos tener instalados mecanismos de verificación, que ahí va estar un guerrillero y un militar que se van a poner de acuerdo y así evitamos incidentes como el de acá (…) entonces creo que, en ese sentido, deben mejorar la comunicación con estas comunidades que merecen respeto, les entregamos un colegio para su bienestar pero venir gente armada y nosotros dándonos plomo, en medio del fuego cruzado qué seria, los invitamos a que de verdad se comuniquen con su comandante y reconozcan que cometieron un error y se retiren del área”.

Por eso, advirtió: “hay líneas rojas y creo que no podríamos seguir solo en repliegue porque esto está pasando a otro tema, no venimos aquí con amenazas, primero el diálogo y venimos los delegados a darles la cara (…) de eso se trata ponernos de acuerdo, recapaciten”.

Según el reporte del día de los hechos que conoció La W, “siguiendo instrucciones del comando del BATOT2 se le ordena al capitán realizar desubicación hacia el sector occidente, debido a que se tiene información que alrededor de la infraestructura (IAAGD) a la fecha no hay ningún tipo de propaganda delictiva ni figuras alusivas al sujeto alias Gentil Duarte”. Esto en referencia a que en la zona fue inaugurado hace pocas semanas el internado que lleva el nombre del ex cabecilla del Bloque Central.