Kelsey Wonderlin, elaborar el mensaje perfecto es su propia forma de arte

Kelsey Wonderlin, psicóloga y mentora en Terapia de Pareja Centrada en las Emociones (EFT), ofrece consejería individual de pareja y de grupo para adultos. Además, aborda un nuevo estilo particular sobre cómo enviar los mensajes de texto perfectos a alguien que se quiere conquistar.

Según explicó la psicóloga, muchos de sus clientes son ansiosos a la hora de mandar mensajes de texto a la persona que están conquistando o que acaban de conocer, esto, porque no están seguros de cómo hacerlo: “se congelan, no saben cómo actuar o qué decir, si escribir primero o si mandar dos mensajes a la vez está bien, o si debe esperar para no verse necesitados”, expresó la experta.

Wonderlin, indicó que ofrece un servicio de uno a uno confidencial pero que además, tiene otro formato de cursos virtuales donde las personas pueden ver el material, comentar, obtener respuestas y ver la repetición de los vídeos cuando quieran.

¿Cuánto se debe demorar uno para enviar un mensaje?

De acuerdo con la experta, si la persona está en el trabajo o en otras actividades cotidianas, se puede hacer una pausa natural de la conversación pero esa pausa no debe ser a propósito, sino porque esa persona está viviendo su vida y no tiempo tiempo para responder.

Wonderlin agregó que, ella respalda todo lo que sea con consentimiento y no recomiendo enviar nada gráfico sin que la otra persona lo apruebe. Para la psicóloga, abrirl la puerta sexual debe ser una decisión individual, ya que, algunas personas se sienten cómodas haciéndolo en menos tiempo mientras que a otras les toma más tiempo.