En los 4 municipios del Guaviare es difícil ser niño: subdirectora delegada del ICBF

Astrid Cáceres designada como subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, habló en primicia para Sigue La W sobre la crítica situación que viven los niños indígenas en el Guaviare.

Cabe resaltar que Cáceres también fue delegada presidencial para la emergencia en este departamento con los menores de edad.

“Lo que hemos encontrado es todo un escenario de necesidades centradas en unos pueblos declarados patrimonio vivo de la humanidad y cuya consecuencia es que los niños y niñas están sufriendo todo lo que ha pasado en muchos años, sino también de una acción del Estado que ha estado desarticulada”, señaló.

En ese sentido mencionó que en el primer escenario es una concertación nación territorio “porque las medidas no pueden tomarse desde Bogotá, sino construidas con ellos y concertarlas con las entidades para poder ser garantes de derecho”.

Así mismo, anunció que en plan de acción para el Guaviare trabajarán en medidas de reducción de hambre.

Por otro lado, se refirió a las denuncias de violencia sexual expuestas a través del informe de la Unidad Investigativa de Univisión, asegurando que la Comisión del ICBF le presentó un reporte detallando cómo se estaban viendo afectados las comunidades Nukak y JIW.

“El país realizó un indicador cruzado con el Departamento Nacional de Planeación sobre en qué municipios se cruzaban todas las violencias para la niñez y eso nos arrojó 400 municipios donde el riesgo para los niños es alto, y los 4 municipios del Guaviare están ahí priorizados en nuestro plan de acción de Gobierno. En estos municipios es muy complejo ser niño”, explicó.

Declaraciones del fiscal Barbosa

En cuanto a las declaraciones del fiscal Francisco Barbosa, tachando de ‘fake news’ la investigación de Univisión sobre la violencia sexual a las niñas indígenas en el Guaviare, la designada como subdirectora del ICBF señaló que por parte de las Defensorías de este territorio no se reportó ningún caso de algún militar extranjero involucrado en un caso de abuso sexual. No obstante, señaló que esto no quiere decir que “no haya ocurrido”.

“Esto significa que las comunidades en todo el periodo del conflicto armado pudieron recibir muchas presencias militares y pudo haber ocurrido, no lo podemos establecer, pero sí que no hubo un registro en la Defensoría del Pueblo que es el mecanismo de la renuncia. Todo el tema de denuncia frente a violencia de los niños y niñas todavía requiere un tratamiento específico en sistema de cuidado de familias y comunidades porque se ha naturalizado muchas condiciones”, añadió.

Investigación alimentaria

Cáceres reveló que el Ministerio de la Ciencia Tecnología e Innovación y Ministerio de la Salud estarían proponiendo una investigación alimentaria con la que se pueda realizar una ruta para que la forma de atenden a la población estén adaptadas al territorio.