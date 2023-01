Denuncian que disidencias Farc obligaron a campesinos a asistir a reunión en el Meta

W Radio conoció un panfleto que ha circulado en en las últimas horas en donde según denuncia la población en Vista Hermosa, Meta, se les obliga por parte de las disidencias de las Farc a asistir a una supuesta reunión en zona de la Macarena, que fue el mismo lugar en donde fueron secuestrados esta misma semana por lo menos 30 militares de la Fuerza de Tarea Omega.

Las disidencias de las Farc, incluso les han dicho a las personas que tienen que llevar equipaje y ropa para varios días. Ante este hecho, W radio consultó al gobernador de Meta, quien rechazó las amenazas y agregó: “que no jodan más a la gente, dejen a los campesinos y juntas de acción comunal trabajar tranquilos, no los involucren en esto, esto es una hostilidad, muchos bajan a ir porque les toca, no porque pertenezcan a alguna agrupación, sino porque les toca.”