Exclusivo: Habla Aida Merlano

La exsenadora Aida Merlano sorprendió en las últimas horas al país cuando le pidió expresamente al gobierno del presidente Gustavo Petro que pida su extradición a Colombia.

La señora Merlano se fugó aprovechando una cita odontológica y después reveló que quienes la ayudaron a escaparse querían matarla. Por esa razón terminó en Venezuela donde ha estado desde hace más de tres años detenida pero quiere volver a Colombia.

La exsenadora Aida Merlano habló para El Reporte Coronell:

Exsenadora Aida Merlano, ¿por qué quiere ahora que el Gobierno de Colombia pida su extradición?

“No quiero ahora mi extradición, la estoy pidiendo desde el primer momento que fui capturada (...) Por mal manejo, el presidente pasado envió mi extradición al presidente “equivocado” porque el presidente legítimo es Nicolás Maduro, estoy esperando que el nuevo presidente sepa requerirme y solicitar una extradición al presidente legítimo”, dijo Merlano.

¿Cuáles son sus condiciones de detención en Venezuela?

Sobre este punto, la exsenadora resaltó que “tengo tres años privada de la libertad en este país, estoy en una habitación muy cómoda de 4x5, donde no tengo la posibilidad de tener visibilidad al sol, en donde siempre estoy recluida, no tengo contacto con el exterior, no tengo amistades ni personas con las que pueda interactuar, por eso me he enfermado en 5 ocasiones”.

¿Usted le ha enviado alguna razón al presidente Petro? ¿Ha sabido que piensa él de que usted vuelva a Colombia?

“He buscado enlaces para que le llegue el mensaje a Petro de la situación, pero parece que los terceros no han logrado llegar a él, pero no es un tema que yo deba buscar, pienso que como presidente de la República en su lista de prioridades debería estar mi extradición”, aseguró.

El exsenador Armando Benedetti, a quien usted conoce, es el embajador de Colombia en Venezuela ¿Ha hablado con él de su deseo de volver al país?

“Yo a Armando Benedetti lo busqué en un momento desesperado para que me ayudara, le expuse algunos documentos y circunstancias por las que estaba pasando y pruebas, porque él es cercano a este Gobierno. Le dije que necesitaba una cita para saber cuál es el futuro que me deparaba en este país, porque estoy privada de la libertad, en condiciones no humanas”.

Hace unos días se conoció una fotografía de una reunión reciente entre el embajador Armando Benedetti y el exalcalde de Barranquilla Alex Char, ¿después de esa foto, usted cree que Benedetti quiere ayudarla?

“Tuve conocimiento de esa fotografía y yo le mandé la foto (a Benedetti) y le dije que estaba preocupada por esa cercanía con esas personas que son mis enemigos políticos y quieren verme muerta y que intentaron asesinarme”, agregó.

Ayer usted declaró en el proceso contra el empresario Julio Gerlein. Dos de los delitos de los que lo acusan ya prescribieron pero queda uno que es el más grave: concierto para delinquir ¿Doña Aida quienes fueron las personas que participaron en ese concierto para delinquir?

“Eso es una evaluación que tendría que hacer un juez. Nosotros tuvimos reuniones con todas las personas que yo denuncié, me reuní con Alejandro Char, con Arturo Char, con Julio Gerlein en la casa de Arturo (…) es lo único que puedo decir”.

Exsenadora, usted ahora dice que Julio Gerlein solo le entregó 600 millones para su campaña. Sin embargo hay una conversación de ustedes dos en la que él afirma que le dio 11.818 millones de pesos y usted replica “tú nada más pusiste los 5 mil y piquito” ¿Finalmente cuánta plata puso Julio Gerlein para que usted se convirtiera en senadora?

“Él si se gastó 5.000 millones de pesos pasados, pero que no fueron a la Casa Blanca, se fueron a Cartagena, a Santa Marta y otras a los gastos que yo tengo identificados. A mí, que yo sé que sí entraron hacia mi campaña, fueron 500 y pico, millones de pesos”.

Señalamientos contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez:

Merlano se refirió al exfiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez como un “asesino y bandido”.

“Néstor Humberto Martínez es un bandido y además un asesino, lo afirmo porque tengo pruebas de eso (…). Para mí él es un asesino. Está involucrado en el asesinato del señor Pizano y su hijo. Está enredado en todos los negocios sucios de Odebrecht. Ellos son de los que tapan asesinando personas”, señaló.

Asimismo, aseguró que Martínez es “un tipo de un pasado bien oscuro” y remarcó que en la actualidad el exfiscal está sin ninguna investigación por la labor hecha por Francisco Barbosa.

Doña Aida, usted fue amante de Julio Gerlein desde que usted era una adolescente, tenía 16 años, y él 55 (Es decir él es 41 años mayor que usted). La relación duró décadas. Tantos años juntos debieron dejar huellas profundas ¿Puedo preguntarle qué sentía ayer mientras declaraba en el proceso contra él?

“Esta vez traté de irme a la práctica a lo que realmente consideraba pertinente, demostrar que las cosas que me dijo en el audio no son ciertas (....) yo fui a decir la verdad, no fui agresiva contra él, lo único que le deseo es que pueda solucionar sus problemas”, indicó.

Las denuncias que ha hecho usted mezclan política electoral, corrupción en el manejo de contratos públicos y también relaciones amorosas. Usted también sostuvo una ardiente relación con el exalcalde Alejandro Char, eso está aceptado por ambas partes. El estuvo enamorado de usted y usted de él ¿Ahora que siente por Alex Char?

“Yo me sobrevaloro, siento un inmenso amor propio por eso no puedo guardar sentimientos de amor por una persona que no ha hecho otra cosa que dañarte. Siento mucha lástima por él, por su vida y sus ridiculeces, su afán por mantener un poder y reinando en una ciudad que sin duda está necesitando un cambio”, puntualizó.

Exsenadora Aida Merlano, su hija Aída Victoria, fue imputada por la Fiscalía del delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Según esa imputación ella participó en la constitución de una empresa presuntamente para ocultar bienes suyos ¿usted que tiene que decir respecto de eso?

“Mi hija no solamente ha sido imputada por el enriquecimiento ilícito, ella tuvo una imputación por fuga de presos, por enriquecimiento ilícito, por lavado de activos (…) lo que hicieron contra mi hija es una persecución política”, añadió.

Por último, la exsenadora envió un mensaje al presidente Gustavo Petro:

“Yo le pido y le exijo al presidente Gustavo Petro que solicite mi extradición, que le exija a Nicolás Maduro que le diga cuáles son mis dificultades en este país”, dijo.

Añadiendo que “durante este proceso he hecho cosas importantes por el país que de alguna manera ayudaron para que el presidente electo Gustavo Petro se eligiera”.

Esta era una cita largamente aplazada hasta que llegó el día. Cada vez que la señora Merlano habla se enciende un ventilador. Sus declaraciones suceden pocos días antes de una audiencia citada por la Corte Suprema de Justicia para que el expresidente del Congreso, Arturo Char, rinda indagatoria por los mismos hechos.

