Aida Merlano aseguró que Alejandro Char le dio 12.000 millones a su campaña

La excongresista Aida Merlano reapareció en medio del juicio que se adelanta contra el empresario Julio Gerlein, quien en el pasado fuera su pareja sentimental y además financiador de su campaña política en 2018.

Según dijo, Alejandro Char le entregó 500 millones de pesos, una noche antes de las elecciones al Congreso de la República y también le dijo que le había mandado 12.000 millones para financiar su campaña política.

“Alejandro un día antes de las elecciones entre otras cosas, él fue y me entregó 500 millones de pesos porque no había dinero suficiente para terminar la campaña”, dijo.

El fiscal Joseph Verdugo preguntó “¿me precisa quién es él?”, entonces Merlano respondió “Alejandro Char llegó a las 9:00 de la noche a mi sede política y me entregó 500 millones de pesos en efectivo y ahí fue donde me manifestó que él había entregado unos dineros y me dice: yo te mandé 12.000 millones de pesos”.

Dijo que, en ese momento, se cuestionó sobre a quién le habían entregado ese dinero porque en esa época, ella no manejaba las finanzas de la campaña. Además, reconoció que no tenía idea de eso.

En medio de la conversación que sostuvo con Char en la sede, este le manifestó que tenía las constancias que, en la sede de Merlano se habían recibido 6.000 millones de pesos que entregó Faisal.

“Alejandro me dijo que en total me había mandado $12.000 millones″.

Dijo que le preguntó a Julio Gerlein sobre si tenía conocimiento de entregas de Char a la campaña.

Después en medios de comunicación Merlano hizo una declaración en la que dijo que, “Alejandro me había financiado la campaña y me había mandado $12.000 millones de los cuales solamente recibí $6.000 millones porque los otros $6.000 que él dice haberle entregado a Julio, no se los entregó ni tampoco Julio me los dio”.

Agregó, “entonces yo pensé que Julio se los había robado, porque él nunca me tocó el tema de ese dinero, entonces yo lo traté de ladrón ante los medios de comunicación y él (julio), posteriormente a eso, me hizo muchas llamadas”.

La excongresista señaló que Gerlein le reclamó, por lo que dijo en su momento.

Julio Gerlein, fue acusado por la Fiscalía General de ser uno de los patrocinadores de la compra de votos en la Costa Caribe.

Los delitos por los que está investigado son: concierto para delinquir, violación de topes y corrupción al sufragante.