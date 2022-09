“Si me ordenan cárcel, me entrego”: Aída Victoria Merlano sobre su caso

Colombia

En diálogo con El Reporte Coronell, la influenciadora Aída Victoria Merlano se pronunció sobre el fallo condenatorio emitido en su contra, a la espera de conocerse el monto de la condena.

Según la influenciadora, ella no es una persona que necesite resocialización y calificó la condena como “un absurdo”.

Así lo expresó: “No soy una persona que necesite resocialización, yo genero empleo y trato de generar un impacto en la comunidad”.

Además, sobre la condena entre 15 y 19 años de prisión que podría pesar en su contra, Merlano aseguró: “Yo estoy en mi casa y si me llegan a dictar privación de libertad inmediata, yo misma voy y me entrego. Yo no soy ninguna delincuente, jamás he tenido intención de huir”.

El pasado 6 de septiembre, un juez de la República emitió fallo condenatorio en contra de Merlano por la fuga de su madre. Con esto, confirmó la teoría de la Fiscalía General de la Nación que sugiere que ella participó en el escape como pieza clave.