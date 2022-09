“Aquí hay una venganza en contra de mi mamá”: Aída Victoria Merlano

Colombia

En diálogo con El Reporte Coronell, la influenciadora Aída Victoria Merlano aseguró que el fallo en su contra es una venganza en contra de su mamá, la exsenadora Aída Merlano.

El pasado 6 de septiembre, un juez de la República emitió fallo condenatorio en contra de Merlano por la fuga de su madre. Con esto, confirmó la teoría de la Fiscalía General de la Nación que sugiere que ella participó en el escape como pieza clave.

Frente a la condena entre 15 y 19 años de prisión que le puede ser impuesta, Merlano lo calificó como un hecho absurdo: “Si la función de la pena es la resocialización, no creo que yo sea una persona que deba resocializarse. Yo genero empleo, creo un impacto positivo en la sociedad. No entiendo de qué manera mi conducta podría agraviar a una persona”.

Por otra parte, Merlano aseguró que sí es elegible para esperar en libertad la decisión tras su apelación.

“No me estoy escapando, no estoy yéndome a otra ciudad o a esconderme, estoy en mi casa. No soy ninguna delincuente, jamás he tenido intención de huir”, precisó la influenciadora.

Así mismo, Merlano sostuvo que el caso que se adelanta en su contra es una forma de intimidar a la exsenadora Merlano: “Evidentemente, aquí hay una venganza en contra de mi mamá. Me están instrumentalizando desde el momento en que mi mamá se fuga”.

También agregó que, a través de su condena, la justicia busca enviar un mensaje: “Desde mucho antes, me están instrumentalizando para enviar mensajes de que “la justicia sí se cumple”. ¿Es lo que las personas llaman justicia? Estoy dispuesta a pagar por lo mío, pero no por venganzas”.

Merlano concluyó: “Si yo hubiese visto o sabido (sobre la fuga de su mamá), aun así no tenía la obligación de denunciar”.

La fuga de la exsenadora Aída Merlano se produjo el primero de octubre de 2019 mientras asistía a una cita de diseño de sonrisa en el consultorio del odontólogo Javier Cely –absuelto por el juez–, tras un permiso concedido por la guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.

Escuche la entrevista completa a Aída Victoria Merlano en El Reporte Coronell: