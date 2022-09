Aída Merlano habló entre lágrimas tras conocer el fallo condenatorio en su contra

La influenciadora Aída Merlano, hija de la excongresista que está prófuga de la justicia colombiana, apareció a través de las historias de su cuenta de Instagram luego de que se conociera de que se conociera el fallo condenatorio en su contra por la fuga de su madre.

“No sé sinceramente cómo empezar estas historias, estoy como cualquier otra persona estaría en mi situación. Sí me condenaron hace unas horas. A diferencia de lo que la gente puede pensar que son 4 años o que es un delito en el que no me van a dar cárcel, lo que pide la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel”, dijo.

Para la Fiscalía, tanto Aída como el odontólogo Javier Cely eran cómplices de la fuga de la excongresista.

Ante esto, Merlano mencionó que su abogado ya apeló y están a la espera de lo que decida un juez.

“En el fondo de mi corazón realmente creo en la justicia. Ya mi abogado apeló y estamos esperando a que el juez decida qué va a pasar de aquí en adelante. Me encantaría ir y limpiarme las lágrimas y tal vez hacer esto un poco más controlado, pero realmente no puedo estar mejor”, comentó entre lágrimas.

Finalmente, en sus videos agradeció los mensajes de apoyo que le llegan de sus seguidores.

“Por otro lado, sí estoy leyendo el DM. Me ha sorprendido la cantidad de mensajes bonitos que he recibido porque, sinceramente, cuento con los dedos de una mano la gente que me ha echado mierda. Gracias por eso”, concluyó.