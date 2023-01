¿Va a sacar la visa en 2023? La Embajada de EE.UU. en Colombia emitió una alerta

Tramitar la visa en 2023 es uno de los procesos más congestionados y solicitados por los colombianos. No obstante, muchas de esas solicitudes son denegadas por diferentes motivos. Irregularidades en las respuestas del formulario o inconsistencias a la hora de la entrevista son algunas de las razones por las que la Embajada rechaza estas solicitudes.

En ese sentido, la Embajada quiso hacer una recomendación a través de sus redes sociales para que las personas que estén en proceso de tramitar su visa o tengan pensado hacerlo no caigan en errores tan comunes como los anteriormente mencionados.

Un funcionario de la entidad fue el encargado de guiar a los solicitantes por medio de un publicado en Instagram.

“La Embajada no recomienda ni avala a terceras personas que adelanten citas. Si la información es incorrecta o hay fraude en el proceso, recurrir a un tercero puede llevar a la denegación de tu visa. Y, aquí entre nos, quién mejor que tú para realizar tu propio trámite. Recuerda: ser honesto te lleva lejos”, comentó Mathew, funcionario de la Embajada de EE.UU. en Colombia.

¿Aumentó el precio de la visa para 2023?

Recientemente, la Embajada también contestó recientemente uno de los interrogantes más frecuentes, y es si subió o no el valor de la visa para este año. La entidad precisó que para las visas B1 y B2 de negocios y turismo respectivamente no subirán de precio. No obstante, los ciudadanos sí deberán costear el valor según la tasa de cambio del momento en el que se tramite el documento.