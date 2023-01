Siguen los bloqueos en vías de Santander

Bucaramanga

En el sector conocido como Colorados, al norte de Bucaramanga, se encuentra cerrada por protesta la vía que comunica a la capital santandereana con la Costa Caribe. Dicen los protestantes que no levantarán el bloqueo hasta que no tengan una mesa de diálogo con el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y delegados del Gobierno Nacional.

La protesta la están realizando desde las 5:00 a. m. por el mal estado de la vía de la doble calzada que va desde Bucaramanga hasta Rionegro y de la que es responsable Findeter, quienes dicen los protestantes, no ha hecho ninguna mejoría a la carretera.

Las otras dos protestas se están presentando en la vía que de Bucaramanga comunica con Barrancabermeja, el primer bloqueo se presenta en el sector de Oponcito en donde hace más de 15 días la comunidad está protestando por una licencia que permite la explotación a cielo abierto de una mina de cargó a la multinacional Colcco.

El otro bloqueo se registra en La Lizama en donde la comunidad protesta debido a la crisis humanitaria de la región, pues las amenazas a líderes sociales por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia han aumentado.

Debido a los bloqueos presentados en las últimas horas en algunas carreteras de Santander, la Terminal de Transporte de Bucaramanga suspende los tiquetes hacia el Magdalena Medio, Cimitarra, San Vicente, Barrancabermeja, Sabana de Torres y la costa Caribe.

“Las empresas que van por el corredor vial hacia la costa Atlántica, y el Magdalena Medio han parado operación debido a los cierres viales, ya que no hay comunicación ninguna por esos sectores, entonces hasta nueva orden, las empresas no volverán a vender tiquetes porque no sabemos cuando se solucione esta novedad”, Nelson Gómez, jefe de seguridad de la terminal.