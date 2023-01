Spinetta, el legendario artista polifacético que revolucionó el rock en español

Luis Alberto Spinetta, considerado el padre del rock en español por su poesía y metáforas enmarcadas en múltiples éxitos, que desde finales de los años 60 revolucionaron el rock argentino cumpliría este 23 de enero 73 años.

Spinetta fue un artista que destacó por sus letras repletas de poesía, y por ser quién adoptó en lengua castellana, de forma original y creativa, el rock and roll que sonaba en Estados Unidos y Reino Unido.

En ese sentido, desde el 2014 en Argentina se conmemora cada 23 de enero el Día Nacional del Músico en homenaje al nacimiento de Spinetta, más conocido como ‘El Flaco Spinetta’.

A sus 17 años decidió crear una banda con tres compañeros del colegio que también tenían un particular interés por la música, su nombre fue “Almendra”. El grupo fundado en 1967 estaba conformado por Spinetta (voz y guitarra), Emilio del Guercio (bajo), Edelmiro Molinari (guitarra) y Rodolfo García (batería).

En tan solo dos años la banda comenzó a escribir la historia del rock en español argentino, y canciones como ‘Muchacha, Ojos de Papel’ pasó a considerarse como la segunda mejor canción de la historia del rock nacional. “Almendra” solo fue el inició de su exitosa carrera musical.

Pasó por el también memorable grupo, ‘Pescado Rabios’o que, según el exintegrante de la banda, Carlos Cutaia, en entrevista para La W, “fue una banda de ruptura, una banda muy heavy, muy poderosa en cuanto al sonido (...) Tal vez fue la experiencia más rockera que hizo Luis”.

En esa etapa de su vida, Spinetta además de conocer a Patricia Salazar, su gran amor por más de 20 años y madre de sus cuatro hijos elaboró el álbum “Artaud”, que, en sus palabras, plasmadas en el libro ‘Spinetta, crónica e iluminaciones’, “la idea del álbum era exponer la posibilidad de un antídoto contra lo que opinó Artaud (...) Para él la respuesta del hombre es la locura; para Lennon es el amor. Yo creo más en el encuentro de la perfección y la felicidad a través de la supresión del dolor que mediante la locura y el sufrimiento”.

Después de varios proyectos con otras agrupaciones y como solista, en 2009 se llevó a cabo el recital “La caja de Spinetta” en el estadio Vélez Sarsfield, allí se celebró 40 años de carrera musical del ‘Flaco Spinetta’. Esta conmemoración contó con la participación de legendarios artistas como Fito Páez, Charly García, Gustavo Cerati, entre otros.

El 8 de febrero de 2012 la muerte de Luis Alberto Spinetta sacudió al mundo, su hija Catrina en entrevista con La W, lo recuerda como un ser humano cálido y dulce: “Él transformaba la energía cuando estaba en un lugar”.

De igual forma, habló sobre el hallazgo de lo que sería el último disco de su padre, “me llevé un pendrive a mi casa y cuando lo pongo, me encuentro con varias cosas. Me encontré con el trabajo que editamos también de los amigos, el otro trabajo póstumo que hicimos en el 2015 y me encontré con esta carpeta que no tenía nombre, solamente decía folder, y cuando pongo play fue mucha la conmoción”.

Fue tan grande la huella que dejó el legado de Spinetta en el mundo, que después de su muerte, mediante exposiciones, homenajes, documentales y obras musicales, se recuerda con amor y admiración la influencia significativa del ‘Flaco’ en el rock en español.