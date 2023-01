“A mí no me da de comer Petro”: Lalis ante críticas por contrato con el Estado

Recientemente se generó una polémica por cuenta de unas críticas del congresista Agmeth Escaf a la influenciadora y comunicadora Lalis Smile. Todo comenzó por un supuesto “millonario contrato” que tenía esta joven con el Estado.

Lalis decidió defenderse a las críticas en redes sociales y respondió lo que hay detrás de este contrato. Incluso aseguró que ella no está detrás de ningún procedimiento ilegal y su contratación ha sido transparente.

A través de su canal de YouTube decidió sincerarse. “Soy idónea para mi trabajo, no hay nada corrupto en él y no entiendo cuál es el ataque gratuito, llevo hablando muchos años de Petro, lo critico cuando lo tengo que criticar. A mí no me da de comer Petro ni el Gobierno”, indicó.

En un video de 15 minutos, también aseguró que no hay procedimientos ilegales en su contratación con el Estado.

“No estoy haciendo nada ilegal y quiero mostrarlo. Mi contrato tenía ocho obligaciones. Yo ayudo a hacer la estrategia de todas las plataformas de redes sociales. Hice un taller sobre manejo de redes, nuevos lineamientos, nuevos algoritmos, mi soporte es la presentación de esa exposición y además de los contenidos que se publicaron”, explicó.

Ante las críticas por su contenido en redes sociales, dejó claro que “no le pagan por hablar de Petro”. “En ningún momento dice que yo debo elaborar el contenido. Contrario a lo que todo el mundo dice, yo voy a trabajar”, indicó.

En cuanto a las ganancias por este contrato, explicó: “está por $51 millones a 11 meses, da $5 millones al mes, de los cuales me toca pagar salud, pensión, ARL. Pago $570.000, no es verdad que sean $297 millones”, expresó.

Lalis respondió sobre su carrera profesional

Esta generadora de contenido también fue criticada por sus estudios y decidió responder a estos comentarios. Lalis reveló que es profesional y aún paga un crédito con el Icetex.

“Tanto que dicen que no estudié, acá están mis pagos al Icetex. Mi deseo, más allá de hacer videos, es crecer profesionalmente, para algo estudié comunicación social”, dijo.

En cuanto al funcionamiento del Secop, dijo: “El Secop es sinónimo de transparencia, imagínense cuanto control ciudadano podemos tener si todos sabemos cómo funciona la plataforma”.

A continuación, sus declaraciones.