Él estaba ebrio y olía a alcohol: taxista afectado en accidente con Freddy Burbano

A propósito de la imputación de la Fiscalía al cantante de música popular Freddy Burbano como presunto responsable del homicidio de Karen Molina, joven de 21 años que falleció durante un accidente de tránsito el pasado 9 de julio, Carlos Díaz, el taxista que resultó herido en el choque con el artista, habló en exclusiva para La W sobre este caso y dio detalles de la noche del hecho.

“Las personas que yo recogí eran clientes míos. Crucé la intersección de la calle 13 con carrera 39 y tomé el carril lateral hacia el occidente que me correspondía con toda la precaución del mundo, cuando sentí un impacto violento como una bomba”, explicó Díaz.

En esa misma línea mencionó que la única persona que reaccionó fue él, “yo observé el vehículo que impactó el taxi y vi a la persona que iba en el volante para que no se me perdiera de vista. Me bajé del auto, asistí a mis pasajeros y buscar la forma en colaborarles aunque salí aturdido, pero me desesperé cuando no vi a la joven en el carro, cuando la vi lejos del taxi la asistí porque tengo conocimientos de primeros auxilios y cuando le tomé los signos vitales me di cuenta que ya no tenía pulso”.

“Ella salió disparada del vehículo porque el impacto fue muy violento, una experiencia terrible”, añadió el taxista afectado.

Por otro lado, aseguró que vio a Burbano en el volante, “él iba de piloto, yo fui a tomarle fotos y él estaba recargado en el volante en gran estado de ebriedad y olía bastante a alcohol. El copiloto todo el tiempo se cubrió mientras yo intentaba tomarle fotos”.

Señaló que el artista de música popular no reaccionaba y tampoco intentó ayudar a las personas afectadas.

“No fueron solidarios, en ningún momento me ayudaron en la tragedia, ellos estaban buscando como zafarse del problema en que se metieron”, manifestó.

Por último, mencionó que no solo arruinó la vida de la joven que falleció en el accidente, sino también la de él pues desde entonces no tiene trabajo.