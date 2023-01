No es excarcelación, es resocialización: MinJusticia responde a Claudia López

Este 25 de enero de 2023 pasó por los micrófonos de La W el ministro de Justicia, Néstor Osuna, para hablar sobre el proyecto de ley anunciado por la cartera en materia carcelaria y política penal luego de que la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, hubiese ‘convocado un firmatón’ en contra de este mismo, pues según la mandataría, se trataría de un proyecto de excarcelación que generaría “impunidad y hacinamiento”.

“Reconozco el valor de la alcaldesa, pero no es un proyecto de excarcelación, es un proyecto que le apunta a que las víctimas tengan reparación. No es de excarcelación, es de resocialización dentro de las cárceles”, puntualizó Osuna.

A su vez, explicó que el proyecto está basado en la experiencia que tiene el Gobierno en toda la materia carcelaria y que ellos cumplen con proponerlo, pero que no depende solamente de ellos que se implemente, sino del Congreso también, pues segun el ministro de Justicia, “ el Gobierno propone y el Congreso dispone ”.

Por la misma línea, Osuna mencionó que desde el Gobierno están abiertos a discutir el proyecto y analizar qué se puede mantener y qué se puede modificar.

Y es que según este mismo, el objetivo del proyecto, como lo mencionó, no es la excarcelación, sino la resocialización con un fin: justicia.

“Lo que sí se puede lograr (con el proyecto) es que el que delinque, no lo vuelva a hacer y hasta el momento no se está logrando”, por eso la razón del proyecto de ley propuesto. Además, que “entiendo las cifras, entiendo el susto, pero lo que queremos hacer es que quienes ya fueron condenados no vuelvan a delinquir”. dijo.

De la misma forma explicó que aunque el proyecto de ley se hiciera realidad, no se podría evitar la delincuencia.

“Lo que queremos hacer es un sistema penal mas eficiente, pero no podemos ofrecer milagros. ¿Puede un proyecto penal evitar la criminalidad? No, en ninguna sociedad. El objetivo es evitar la reincidencia y eso se logra con procesos de socialización y justica restaurativa”, que fue lo que expresó enfátifcamente el ministro a lo largo de su intervención.

Sobre el ‘firmatón’ que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, propuso con motivo del proyecto de ley, Osuna dijo que respetaba toda movilización, que en este caso no sería en las calles, sino en el papel, y que la sociedad tiene derecho a participar en el debate.

Finalmente explicó que decir que se trata de excarcelación o impunidad “es una forma de presentación del proyecto que no corresponde a lo que realmente es”, ya que el objetivo real es resocializar a los condenados: “Si el condenado repara a la victima y supera exitosamente procesos de resocialización (trabajo y estudio), su tiempo efectivo de privación de la libertad puede disminuir siempre y cuando un juez lo apruebe; a mediano y largo plazo eso apoya al deshacinamiento”, sentenció.

Por su parte, la alcadesa Claudia López pasó también por los micrófonos de La W y respondió a las anteriores declaraciones del Ministro de Justicia y fue puntual al decir que segúia en desacuerdo.

“ Yo me opongo a que mi Gobierno saque a la calle a los delincuentes. No los cuidan en la Picota, mucho menos en sus casas. Lo que hay que hacer es invertir en seguridad y justicia, no hablar carreta ”, enfatizó.

Sobre el ‘firmatón’ mencionó que Colombia “no es un estado de opinión, es el de la Constitución” y que de esta forma “tenemos derecho a hacer una petición respetuosa pero con fundamento legal”.

Y así mismo, fue nuevamente enfática en el tema de la excarcelación. “En vez de excarcelar tenemos que ver cómo vamos a resolver el hacinamiento con un proceso con centros de reclusión nuevos y mejores”, sentenció.

Escuche la entrevista completa con el ministro de Justicia, Néstor Osuna: