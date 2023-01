Agencia de viajes en Tunja habría realizado estafas por más de $150 millones

Tunja

María Rodríguez, una de las víctimas, cuenta que desde 2021 conoce la Agencia Ceeport Travel, con la cual hizo un viaje a Santa Marta generándole una buena experiencia, sin embargo, volvió a contactarlos para realizar un viaje a San Andrés pero su suerte cambió.

“Acercándose la fecha de mi viaje a San Andrés, la señora María Eugenia López, que actúa como representante legal de la empresa me contacto directamente para el trámite de viaje, no me hizo entrega de pasa bordo, ni reserva del hotel e intento contactarla varias veces, me salió con evasivas hasta que finalmente el 10 de enero no volvió a contestar”, explicó Rodríguez que entregó a la agencia $5 millones y medio.

Cuenta la señora María Rodríguez, puso en conocimiento su situación ante la Superintendencia de Industria y Comercio y puso la denuncia por estafa ante la Fiscalía General de la Nación.

“Cuando comparto estás denuncias en mis redes sociales, me encuentro con la sorpresa que hay varios casos con la misma agencia, entre ellos el de una escuela de danza de Nobsa que son 14 personas que no pudieron viajar a México por un valor de $18 millones”, narró.

También, dice la señora Rodríguez, hay un caso de una pareja en el municipio de Chiquinquirá que querían enviar a sus hijos a San Andrés y fueron estafados por un valor de $40 millones.

Continúa su denuncia la señora Rodríguez narrando que hay otro caso de una persona en Duitama que también iba a viajar a San Andrés con su familia y pagó $6 millones y así varios casos.

“Todos estos casos podrían estaré en unos $150 millones. Es que hay más víctimas de una persona que había pagado su viaje a Cancún”, explicó.

Sostiene que la empresa aparece vigente ante Registro Nacional de Turismo y la Cámara de Comercio de Tunja. “Quiero alertar a las personas para que esta señora no siga estafando y que las autoridades tomen cartas en el asunto”.

W Radio buscó a la representante de la Agencia Ceeport Travel, pero aún no responde.