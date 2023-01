Sin definir tarifa diferencial de transporte público a estudiantes de Santa Marta

Luego de conocerse el aumento del transporte público en la ciudad de Santa Marta, el gremio de conductores de buses aseguran estar de acuerdo con una tarifa diferencial para los estudiantes; sin embargo, manifiestan que ellos no pueden asumir ese costo y que es necesario llegar a un acuerdo con el distrito.

Según lo manifestado por uno de sus líderes, es necesaria una mesa de diálogo, para conocer quien asumirá el costo de la tarifa diferencial, teniendo en cuenta que ellos son solo empleados y que no pueden de su bolsillo asumir ese beneficio para los miles de estudiantes de los colegios, que en su mayoría ya iniciaron sus clases.

“Estamos de acuerdo con el estudiantado que debe existir un subsidio para ellos, la controversia es que no hay un acuerdo de quien va a asumir ese costo del estudiante porque si recordamos hace unos años cuando hubo ese acuerdo, quien asumió ese costo fuimos nosotros los conductores, la empresa no se perjudicó, los propietarios mucho menos y la alcaldía simplemente expidió el decreto”, dijo Carlos Torres, líder del gremio de buseteros en diálogo con la W Radio.

Asimismo, se refirió a que los conductores son liquidados por los pasajeros que se movilizan diariamente, “nosotros entregamos el producido y a nosotros no pagan por el número de pasajeros que movilizamos durante el día”, precisó Torres.

Seguidamente, dijo que: “de esos $2300 o $2400 pesos el propietario me está liquidando a mí de ganancia, $350 o $400 pesos para mi producido diario que es el que voy a llevar a mi casa, pero si el estudiante se me sube con $2000 ya estoy perdiendo, y si sigo recibiendo ese pasaje así cuando no hay acuerdo, entonces que sustento puedo llevar a mi casa”, puntualizó.

Se conoció que hasta la fecha no se ha concretado una reunión para definir quién o quienes asumirán este costo, por lo que los estudiantes deben pagar el valor del pasaje sin ningún tipo de descuento.