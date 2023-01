“Juegan en el Deportivo Pablo Escobar”: periodista argentino sobre Colombia Sub-20

Selección Colombia ante Argentina en el Sudamericano Sub-20. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images) / JOAQUIN SARMIENTO

Luego de la derrota de la selección argentina ante Colombia en el último juego de la fase de grupos del Sudamericano Sub-20 y que terminó con la eliminación de la ‘Albiceleste’ del torneo, el periodista Pablo Carrozza criticó fuertemente a su equipo, pero también a la Tricolor.

“Digamos que no teníamos tanto equipo. Perdimos con Paraguay, no contra Francia, Alemania o Bélgica, no, perdimos con Colombia. El equipo que nos gana es uno de cuarta división. Con respeto al pueblo colombiano, juegan en el Deportivo Pablo Escobar de Cali, o de Barranquilla o de Medellín, un equipito”, mencionó.

Y es que no se quedó ahí. Carroza aseguró que la Selección Colombia Sub-20 es el primer equipo que le gana a Argentina “metiendo”, haciendo referencia a las ganas.

“No es que uno está en la Juventus, otro en el Milan, en el Ajax o en el Real Madrid, no, es un equipo de medio pelo. Es un equipo que gana con la camiseta, es la primera selección que gana metiendo”, dijo.

De igual forma, mencionó que “los colombianos meten y arrugan”.

Por otro lado, criticó la falta de ganas de los jóvenes futbolistas de Argentina y señaló que “para firmar contratos millonarios sí son grandes”.

“¿Qué pasó con estos pibes? Eran todos conocidos, eran de primera, son todos con contrato profesional, que tienen millones de seguidores en Instagram, pero deben defender la camiseta de Argentina”, aseguró.

Finalmente, se refirió a Javier Mascherano y la labor que ha desempeñado al frente de la selección Sub-20 de su país.

“No sé cómo será Mascherano en la intimidad, a lo mejor es un tipo con el que se puede hablar. Basta de leer libros, primero hay que patearle al arquero desde media distancia”, afirmó.