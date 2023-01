“Llegan toneladas de ayudas, pero no las vemos”, damnificados de Rosas Cauca 

La lideresa y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Soledad, Paola Pérez, denunció que su comunidad completa ocho días sin recibir las ayudas humanitarias que constantemente llegan para los damnificados por la emergencia en Rosas, Cauca.

De acuerdo con la denuncia, al principio las ayudas llegaban al colegio Santa Teresita, ahora llegan a la alcaldía y permanecen guardadas en la biblioteca municipal, con riesgo de dañarse.

Al respecto, Pérez explicó que la población necesita útiles de aseo, jabón azul, en polvo y demás, pero solo se está entregando la comida.

“Llegan toneladas de ayudas, pero nunca las vemos, a las personas que estamos fuera de los albergues nos dieron un mercado hace ocho días que no alcanza una semana para familias compuestas por tres o más personas; sumado a que los afectados no contamos con trabajo y no tenemos cómo subsistir”, afirmó.

Ante las denuncias se pronunció el jefe de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo del Cauca, Wisner Cortés, quien afirmó que las ayudas se están entregando normalmente a las comunidades afectadas que se encuentran en los albergues y en las veredas.

“A veces uno no entiende a la gente, pero honestamente han llegado las ayudas humanitarias de toda índole, suficientes para todos los afectados que se entregan de forma coordinada con la Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos y demás”, explicó Cortés.

Mientras tanto, a esta población afectada por un enorme derrumbe en el kilómetro 75 del municipio de Rosas siguen llegando ayudas humanitarias desde diferentes organizaciones que se han volcado en solidaridad para socorrer a los damnificados.