Metro de Bogotá, apps y vía Panamericana: temas tratados por MinTransporte en La W

Este 31 de enero de 2023 pasó por los micrófonos de La W el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y habló sobre diferentes coyunturas que afronta el país en materia de transporte; aunque unas más antiguas que otras, todas de igual embergadura para los nacionales del país.

Así las cosas, los temas que trató el jefe de la cartera se enfocaron en la situación que se tiene en la actualidad con el Canal del Dique. También, se refirió a la emergencia que se vive hacia el sur del país con la vía Panamericana. A su vez, habló de la coyuntura del momento: la presunta prohibición de las aplicaciones móviles de transporte y finalmente, el tema que se mantiene vigente en la capital del país día a día: el Metro de Bogotá.

Canal del Dique

Reyes, explicó que “lo que hicimos desde que nos posicionamos en el Gobierno, hasta el momento en que se hizo la adjudicación por parte de la ANI, fue un proceso de socialización con las comunidades, nunca de reemplazar las consultas previas”, y que “la estructuración de ese proceso contractual establece que primero se hace la adjudicación del contrato y luego vienen dos temas para que el contrato tenga futuro”.

Esos dos temas que menciona el ministro son: la consulta porevia a cargo del ministerio del Interior y la segunda, la obtencion de la licencia, para que según explicó, de esta forma el proyecto se pueda dar.

Vía Panamericana

Por otro lado, el jefe de la cartera trató uno de los temas quemás se ha mantenido dentro de la agenda del papis, la emergecnia que se vive en los departamentos de Nariño y Cauca con la situación de la vía Panamericana.

El ministro explicó cúal es el estatus del proyecto de reparación hasta la fecha. “Anoche tuvimos una reunión con el presidente, tenemos previsto y creo que será una obra récord, entregar el 20 de febrero la variante de 2.1 km que va a unir los dos extremos un poco antes de donde se rompió la Panamericana, la vía se esta construyendo a una velocidad importante trabajando 24 horas 7 días”.

Además, puntualizó que “tenemos varias vías alternas que estan en proceso de pabimentación, entre esos la vía de La Sierra. También hemos habilitado una nueva vía alterna que es la vía del Tambo”.

Por otro lado, le dio énfazis al papel que ha jugado el Puerto de Tumaco en esta emergencia diciendo que “el puerto de Tumaco ha sido una de las grandes conquistas que se vio en esta coyuntura y es que se ha vuelto un puerto marítimo que ha permitido que lleguen gasolina, víveres y varios productos a la región”.

Aplicaciones de transporte

El pasado lunes 30 de enero el gremio de las plataformas móviles de transporte llevaron a cabo una jornada de protestas por el borrador de un proyecto de ley en el que presuntamente se prohibiría el uso de estas aplicaciones en el país.

Sin embargo, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, explicó para La W cómo se encuentra la situación de esta coyuntura en el momento.

“Vamos a abrir una mesa de dialogo este miércoles 01 de febrero en la tarde, acá en mi despacho. No vamos a radicar un proyecto de ley en el Congreso mientras no tengamos una fórmula de concepción, este es un tema que da muchos dolores de cabeza. El paro que anuncian los taxistas hace unos días se da por la ilegalidad de las plataformas, entronces uno se sienta con uno y se molestan los otros; el país debe superar estas exclusiones”, dijo.

Pero su auncio principal en el tema fue que no porhibirán estas plataformas. “ No vamos a prohibir los sistemas de transporte que han venido supliendo lo que el estado no da, no vamos a prohibir las plataformas . ¿Qué vamos a hacer con ellas? Buscar un consenso para saber cómo las vamos a formalizar y en ese orden de ideas no vamos a radicar el proyecto”, enfatizó.

Además, dijo que el borrador era solamente eso, un borrador, y que de acuerdo a esto “mientras no tengamos diálogos con los representantes de las plataformas y los superintendentes, no vamos a radicar el proyecto en el Congreso. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los conductores y a sus familias de que este Gobierno no permite exclusiones”, dijo.

Dijo finalmente que “el diálogo no está cerrado, este no es un proyecto que está definitivo. Si no tenemos consenso no vamos a radicar el proyecto”, sentenció.

Metro de Bogotá

Finalmente, se refirió a otro de los temas en materia de transporte que más acaparan la atención de la opinión pública en el país, esta vez, centrado en Bogotá: el metro de la capital.

“Nosotros tuvimos la reunión la semana pasada. Estuvo el presidente, la alcadesa de Bogotá y los representantes del consorcio chino y Gustavo Petro dio a conoer el texto de varios concectos jurídicos sobre la viabilidad de modificar varios contratos. De esta forma se acordaron dos gruops: análisis financiero y jurídico. Ayer nos reunimos desde el tema juridico con los abogados para solucionar inquietudes y los conceptos fueron entregados a la Alcaldía”, contó.

Por otro lado se refirió a lo más polémico del proyecto: la solicitud del presidente Gustavo Petro de que una parte del sistema sea subterranea.

“El presidente ha insistido en que quiere que una parte del trazado sea subterraneo. El consorcio hizo los estudios y presentó alternativas. De eso se discutió y jurídicamente se presentaron las razones de por que se podría, lo cual no significa que los trabajas que ya se adelanta no puedan continuar”, dijo.

Escuche la entrevista completa con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes: